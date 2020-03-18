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18 марта 2020, среда, 15:08 70
Силовые структуры 2020-03-18T15:30:02+02:00
Українські Новини
За распространение фейков о коронавирусе СБУ 5 человек привлекут к ответственности

За распространение фейков о коронавирусе СБУ 5 человек привлекут к ответственности

Ольга Фандорина
СБУ, Коронавирус, Фейковые новости, Фейковая информация, коронавирус в Украине
Задержание. Фото: ssu.gov.ua
Задержание. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины и Национальная полиция привлекли 5 лиц к ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе, таких как например, лекарство от коронавируса, а также прекратили деятельность еще одного агитатора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"В течение нескольких последних дней службой вместе с Нацполицией к административной ответственности за манипуляции и попытки дестабилизации общественной обстановки привлечены еще 5 человек в Черновицкой и Луганской областях", - сказано в нем.

Специалисты СБУ по кибербезопасности отмечают, что в связи с введением ряда ограничительных мер для предотвращения распространения болезни и минимизации ее последствий активизировали деятельность и пропагандисты сепаратизма.

Пользуясь ситуацией, определенные лица провоцирут панику и протестные настроения среди граждан, пытаются дискредитировать власть, призывают к нарушению конституционного строя и насильственной федерализации.

Отмечается, что подрывную деятельность еще одного из таких интернет-провокаторов было прекращено в Одессе.

"Он не только распространял ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению территориальных границ и государственной границы Украины. А это является уголовным правонарушением, предусмотренным ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства провокатору объявлено о подозрении.

Решается вопрос о применении ограничительных мер.

Кроме того, СБУ фиксирует появление большого количества деструктивных сообществ на различных информационных площадках и появление ложных публикаций в российских СМИ.

На данный момент принимаются меры по блокированию их деятельности и привлечению провокаторов к ответственности.

СБУ призывает граждан не поддаваться провокациям и не доверять информации из непроверенных источников, а также не распространять ее.

Актуальные данные о текущей ситуации по распространению коронавируса появляются на официальных страницах Министерства здравоохранения и других государственных учреждений.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен выделить 100 млн гривен на закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Киев выделил 10 млн гривен на закупку медицинских масок.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что пассажиры будут допускаться в городской транспорт исключительно в медицинских масках.

Тем временем из Украины незаконно пытались вывести 50 тысяч медицинских масок в Польшу.

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