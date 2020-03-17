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17 марта 2020, вторник, 14:54 361
Общество 2020-03-17T14:54:35+02:00
Українські Новини
В сети появился новый фейк о лекарствах от коронавируса, - Минздрав

В сети появился новый фейк о лекарствах от коронавируса, - Минздрав

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, лекарство от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения называет мошенничеством распространение информации о лекарствах от коронавируса, которым заразились уже почти 180 тыс. человек по всему миру.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни. Поэтому не нужно реагировать на информацию, которая распространяется в сети о том, что продают какие-то уникальные таблетки, которые довольно быстро лечат коронавирусную болезнь. Это мошенничество. И на него мы будем реагировать довольно жестко", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что специфического лечения коронавирусного заболевания пока что нет, проводится только симптоматическое лечение.

Также Ляшко сообщил, что у первого заболевшего коронавирусом зафиксирован негативный результат теста на инфекцию.

В случае получения второго негативного результата через 2 дня мужчина будет считаться выздоровевшим.

Как сообщали Українськi Новини, коронавирусом нельзя заразиться через пищевые продукты.

Также понижать температуру во время заражения коронавируса можно только парацетамолом, а не ибупрофеном.

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