В сети появился новый фейк о лекарствах от коронавируса, - Минздрав

Министерство здравоохранения называет мошенничеством распространение информации о лекарствах от коронавируса, которым заразились уже почти 180 тыс. человек по всему миру.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни. Поэтому не нужно реагировать на информацию, которая распространяется в сети о том, что продают какие-то уникальные таблетки, которые довольно быстро лечат коронавирусную болезнь. Это мошенничество. И на него мы будем реагировать довольно жестко", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что специфического лечения коронавирусного заболевания пока что нет, проводится только симптоматическое лечение.

Также Ляшко сообщил, что у первого заболевшего коронавирусом зафиксирован негативный результат теста на инфекцию.

В случае получения второго негативного результата через 2 дня мужчина будет считаться выздоровевшим.

Как сообщали Українськi Новини, коронавирусом нельзя заразиться через пищевые продукты.

Также понижать температуру во время заражения коронавируса можно только парацетамолом, а не ибупрофеном.