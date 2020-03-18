В сети распространили фейк, что детей нельзя выпускать на улицу во время карантина: КГГА опровергла

В связи с введением общенационального карантина, а после и чрезвычайной ситуации в Киевской области, в родительских группах детских садов Украине неизвестные распространили фейковую информацию о том, что во время карантина с 17.03 детей нельзя будет выпускать на улицу, и даже рассказали, что за это нарушителей ожидает штраф в размере 17 000 - 51 000 гривен или лишением свободы на 2-5 лет.

Сообщение, распространяемое в сети, выглядело вот так:

Однако и пресс-служба КГГА, и Национальная полиция Украины эту информацию опровергла и порекомендовала не верить фейковым новостям, спекулирующим на панике.

Скриншот ответа КГГА

Ответ Нацполиции Украины на фейковую новость о запрете прогулок с детьми в Киеве. Фото: Нацполиция Украины

Ответ Нацполиции Украины на фейковую новость о запрете прогулок с детьми в Киеве. Фото: Нацполиция Украины

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