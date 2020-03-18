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18 марта 2020, среда, 15:56 41
Общество 2020-03-18T16:04:07+02:00
Українські Новини
В сети распространили фейк, что детей нельзя выпускать на улицу во время карантина: КГГА опровергла

В сети распространили фейк, что детей нельзя выпускать на улицу во время карантина: КГГА опровергла

Ольга Фандорина
Дети, Фейковые новости, Карантин в школах, карантин в Украине
Карантин, школьники. Фото: poliksal.uа
Карантин, школьники. Фото: poliksal.uа

В связи с введением общенационального карантина, а после и чрезвычайной ситуации в Киевской области, в родительских группах детских садов Украине неизвестные распространили фейковую информацию о том, что во время карантина с 17.03 детей нельзя будет выпускать на улицу, и даже рассказали, что за это нарушителей ожидает штраф в размере 17 000 - 51 000 гривен или лишением свободы на 2-5 лет. 

Сообщение, распространяемое в сети, выглядело вот так:

Однако и пресс-служба КГГА, и Национальная полиция Украины эту информацию опровергла и порекомендовала не верить фейковым новостям, спекулирующим на панике.

Скриншот ответа КГГАСкриншот ответа КГГА

Ответ Нацполиции Украины на фейковую новость о запрете прогулок с детьми в Киеве. Фото: Нацполиция УкраиныОтвет Нацполиции Украины на фейковую новость о запрете прогулок с детьми в Киеве. Фото: Нацполиция Украины

Ответ Нацполиции Украины на фейковую новость о запрете прогулок с детьми в Киеве. Фото: Нацполиция УкраиныОтвет Нацполиции Украины на фейковую новость о запрете прогулок с детьми в Киеве. Фото: Нацполиция Украины

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен выделить 100 млн гривен на закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Киев выделил 10 млн гривен на закупку медицинских масок.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что пассажиры будут допускаться в городской транспорт исключительно в медицинских масках.

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