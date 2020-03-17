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17 марта 2020, вторник, 14:37 345
Общество 2020-03-17T14:37:41+02:00
Українські Новини
Карантин в Украине могут продлить в зависимости от эпидситуации, - Минздрав

Карантин в Украине могут продлить в зависимости от эпидситуации, - Минздрав

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Европе, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что срок карантина могут продлить в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Карантин будет длиться с учетом эпидемиологоческой ситуации в Европе, у наших соседей, в Украине... С предложением о возможности продления мы будем выходить на Кабинет Министров ближе к концу срока нынешнего карантина", - сказал Ляшко.

Также он отметил, что контроль за количеством пассажиров в общественном транспорте должен осуществлять водитель транспортного средства.

В случае возникновения конфликта с пассажирами водители могут вызывать полицию.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

Тем временем за нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон.

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