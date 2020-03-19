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  • Через пандемію коронавірусу в Лондоні закривають 40 станцій метро
19 березня 2020, четвер, 13:21 5
Світ 2020-03-19T14:00:01+02:00
Українські Новини
Через пандемію коронавірусу в Лондоні закривають 40 станцій метро

Через пандемію коронавірусу в Лондоні закривають 40 станцій метро

Елизавета Кесельман
Лондон, Британія, Коронавірус, Коронавірус в Британії
Лондон. Фото:en.wikipedia.org
Лондон. Фото:en.wikipedia.org

В той час, як у Києві З 17 березня закрили всі станції метро, в Лондоні через коронавірус "на карантин" закривають 40 станцій метро. Про це передає ВВС.

Наголошується, що поширення коронавірусної епідемії в Лондоні проявляється набагато швидше, ніж в інших частинах Великобританії, у зв'язку з чим влада прийняла рішення закрити 40 станцій метро і зменшити кількість автобусних маршрутів.

Мер Лондона Садик Хан прокоментував ситуацію поширення коронавірусу в місті.

"Лондонці повинні уникати соціального взаємодії, якщо це не є абсолютно необхідним, а це означає, що вони повинні уникати використання транспортної мережі", - сказав мер.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї винайшли можливе ліки від коронавірусу.

Крім того, першу смерть від коронавірусу зафіксували в Росії.

Також через коронавірус Німеччина запровадила прикордонний контроль з країнами ЄС, а з Європи в Чернівецьку область повернулися 1,5 тисячі осіб.

Тим часом, коронавірусом заразився конгресмен США Маріо Діас-Баларт.

 

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