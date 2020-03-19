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19 марта 2020, четверг, 12:04 365
Мир 2020-03-19T13:07:29+02:00
Українські Новини
В Китае изобрели лекарство от коронавируса, – СМИ

В Китае изобрели лекарство от коронавируса, – СМИ

Елизавета Кесельман
СМИ, Китай, вакцина от коронавируса, Коронавирус в мире, Кроронаирус
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

В то время, как в Италии готовятся к тестированию первой вакцины от коронавируса, китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволит вылечить заразившихся коронавирусом. Об этом передает телеканал NHK.

Отмечается, что найденный препарат имеет название "Авиган", и его протестировали в Ухане и городе Шэньчжэнь на 320 заболевших корона7вирусом, - рассказал глава наццентра по развитию биотехнологий Чжан Синьмин.

У зараженных коронавирусом, которые принимали это лекарство, смогли сбить высокую температуру тела всего за два дня, хотя обычно этот процесс занимал более четырех дней.

Также установлено, что пациенты избавлялись от кашля в среднем за 4,5 дня, а не за шесть, как те, кто не принимал препарат. Кроме того, исследование показало, что состояние легких улучшилось примерно у 91% пациентов.

Отмечается, что "Авиган" не имеет явных побочных эффектов. Принимающие его пациенты излечились от коронавируса за пять дней. Люди, которые не получали лекарство, в среднем выздоравливали за 11 дней .

Как сообщали Українські Новини, в Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса.

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