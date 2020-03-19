В России зафиксировали первую смерть от коронавируса

Количество заболевших коронавирусной пневмонией по всему миру возросло до 218 777. Тем временем, в России зафиксировали первый летальный исход от болезни. Об этом сообщили в оперативном штабе города, передает российская служба ВВС. Отмечается, что жертвой болезни стала 79-летняя женщина, которая умерла в московской больнице №2 на Соколиной горе. "Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2", - говорится в сообщении штаба. Каким образом заразилась женщина - не уточняется. Как сообщали Українські Новини, коронавирусом в Турции за сутки заразились почти 100 человек. Кроме того, в Ухане за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом. Тем временем, из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами ЕС. Также из Европы в Черновицкую область вернулись 1,5 тысячи человек.