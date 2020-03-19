подписаться на рассылку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
  • Новости
  • Мир
  • В России зафиксировали первую смерть от коронавируса
19 марта 2020, четверг, 12:33 123
Мир 2020-03-19T12:33:09+02:00
Українські Новини
В России зафиксировали первую смерть от коронавируса

В России зафиксировали первую смерть от коронавируса

Елизавета Кесельман
Россия, Коронавирус, Смерть от коронавируса, коронавирус в Росси
Изолятор. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Изолятор. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Количество заболевших коронавирусной пневмонией по всему миру возросло до 218 777. Тем временем, в России зафиксировали первый летальный исход от болезни. Об этом сообщили в оперативном штабе города, передает российская служба ВВС.

Отмечается, что жертвой болезни стала 79-летняя женщина, которая умерла в московской больнице №2 на Соколиной горе.

"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2", - говорится в сообщении штаба.

Каким образом заразилась женщина - не уточняется.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусом в Турции за сутки заразились почти 100 человек.

Кроме того, в Ухане за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Тем временем, из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами ЕС.

Также из Европы в Черновицкую область вернулись 1,5 тысячи человек.

Больше новостей о: Россия Коронавирус Смерть от коронавируса коронавирус в Росси

Вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус: карта распространения
"ДНР" полностью закроет линию разграничения с Украиной из-за коронавируса
Новости
Мэрия опровергла Кличко: план противоэпидемических мероприятий, о который он говорил в видеообращении, не принимался 13:05 Документ
Переход к мировой практике при регистрации генериков в Украине приведет к снижению их стоимости на 20-30% 13:03
МОЗ объявил о втором уровне эпидемии коронавируса: теперь заражения происходят внутри страны 13:00
Приватбанк решил заплатить международной фирме 500 тыс. евро за уточнение по стратегии работы банка в условиях коронавируса, - депутат 12:54
Снижение цен на нефть не повлияет на цену топлива из-за снижения курса гривны, - KLO 12:33
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
больше новостей
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
больше новостей
"Укрзализныця" завтра вывезет украинцев из Польши поездами "Перемышль-Киев"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok