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19 марта 2020, четверг, 11:25 4768
Общество 2020-03-19T11:25:53+02:00
Українські Новини
Вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус: карта распространения

Вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус: карта распространения

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Пандемия коронавируса
Карта распространения коронавируса. Фото: public.tableau.com
Карта распространения коронавируса. Фото: public.tableau.com

В течение среды, 18 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, из-за которой во всей Украине ввели карантин.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения на канале в Telegram, посвященном коронавирусу, передают Українськi Новини.

"В течение 18 марта в Центр общественного здоровья поступило 79 подозрений на Covid-19 и было доставлено 128 образцов", - сказано в нем.

При этом было протестированного 35 образцов, по двум из них получен позитивный результат (Киевская и Донецкая области).

По состоянию на утро 19 марта 10 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Черновицкой области (1 летальный), по 2 случая - в Киевской области и в Киеве и по 1 случаю в Житомирской (летальный) и Донецкой областях.

Всего в Украине зафиксировано 16 случаев заболевания.

Отмечается, что лаборатория Центра общественного здоровья исследует не только образцы людей, у которых подозревают коронавирусную инфекцию, а и образцы установленных контактных лиц.

Всего с начала года в Центр общественного здоровья поступило 260 подозрений на коронавирусную инфекцию.

В мире зарегистрировано 218 815 случаев заболевания Covid-19, из которых 137 677 случаев - за границами Китая.

При этом 84 114 человек вылечилось от заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем, в Италии от коронавируса за сутки умерли 475 человек. Данные на 19 марта.

Украинцы теперь смогут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн.

Ранее, 16 марта в Черновичкой области умерла 33-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус, ее смерть будут расследовать как халатность медиков.

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