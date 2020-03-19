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19 березня 2020, четвер, 11:25 21
Суспільство 2020-03-19T12:30:02+02:00
Українські Новини
Вчора в МОЗ надійшло 79 підозр на коронавірус: карта розповсюдження

Вчора в МОЗ надійшло 79 підозр на коронавірус: карта розповсюдження

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, Пандемія коронавірусу
Карта поширення коронавіруса. Фото: public.tableau.com
Карта поширення коронавіруса. Фото: public.tableau.com

Протягом середи, 18 березня, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 79 повідомлень про підозру на коронавирусную інфекцію, через яку у всій Україні запровадили карантин.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я на каналі Telegram, присвяченому коронавірусу, передають Українські Новини.

"Протягом 18 березня в Центр громадського здоров'я надійшло 79 підозр на Covid-19 і було доставлено 128 зразків", - сказано в ньому.

При цьому було протестовано 35 зразків, по двох з них отримано позитивний результат (Київська і Донецька області).

За станом на ранок 19 березня 10 випадків коронавирусной інфекції зареєстровано у Чернівецькій області (1 летальний), по 2 випадки - у Київській області та в Києві і по 1 випадку в Житомирській (летальний) і Донецькій областях.

Всього в Україні зафіксовано 16 випадків захворювання.

Наголошується, що лабораторія Центру громадського здоров'я досліджує не тільки зразки людей, у яких підозрюють коронавирусную інфекцію, а й зразки встановлених контактних осіб.

Всього з початку року до Центру громадського здоров'я надійшло 260 підозр на коронавірусну інфекцію.

У світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з яких 137 677 випадків - за межами Китаю.

При цьому 84 114 осіб вилікувалися від захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом, в Італії від коронавіруса за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня.

Українці тепер зможуть відстежувати поширення коронавіруса в країні онлайн.

Раніше, 16 березня в Черновичкой області померла 33-річна жінка, в якої виявили коронавірус, її смерть будуть розслідувати як халатність медиків.

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