подписаться на рассылку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
19 марта 2020, четверг, 08:51 2612 Инфографика
Финансы 2020-03-19T08:52:06+02:00
Українські Новини
Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен

Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, средняя зарплата, показатель, Перерасчет пенсий, пенсии в Украине
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

В то время, как индексацию пенсий в Украине снова перенесли, а страховой стаж можно удвоить, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за январь 2020 года на уровне 9581,38 грн.

Об этом сообщает пресс-служба фонда в Facebook.

Следует отметить, что это на 1 тыс. грн меньше, чем за декабрь прошлого года (10 583,1 грн).

В Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры оставались дома

"Утвержден показатель средней заработной платы за январь 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии", – сказано в сообщении ПФУ.

Напомним, показатель средней зарплаты в 2019 году менялся ежемесячно и был установлен на следующих уровнях:

  • январь – 8186,94 грн;
  • февраль – 8328,77 грн;
  • март – 8814,84 грн;
  • апрель – 8664,25 грн;
  • май – 9081,68 грн;
  • июнь – 10 259,64 грн;
  • июль – 9308,13 грн;
  • август – 8909,32 грн;
  • сентябрь – 9322,61 грн;
  • октябрь – 9556,37 грн;
  • ноябрь – 9476,84 грн;
  • декабрь – 10 583,1 грн.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд призывает пользоваться онлайн-сервисами фонда в период карантина. В связи с ограничительными мерами, принятыми правительством для предотвращения распространения коронавируса и введением карантина, Пенсионный фонд сообщает о возможности решить большинство вопросов без личных визитов, воспользовавшись онлайн-сервисами.

Ранее Українські Новини писали о том, что в 2028 году половина людей пенсионного возраста не смогут оформить пенсию в 60 лет, поскольку не будут иметь необходимого стажа, однако недостающие годы можно докупить.

Кроме того, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.

Тем временем, ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020.

Также в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров.

Больше новостей о: Пенсии Пенсионеры средняя зарплата показатель Перерасчет пенсий пенсии в Украине

В Италии от коронавируса за сутки умерли 475 человек. Данные на 19 марта
Президентский борт №1 эвакуировал из Австрии застрявших украинцев
Новости
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Боевики 15 раз обстреляли позиции ООС 18 марта — трое военных травмированы 09:47
В ОРДЛО более 600 человек обратились с симптомами ОРВИ, а тестов на коронавирус в больницах нет 09:42
Коронавирус в Турции набирает обороты: за сутки заразились почти 100 человек 09:32
"Комсомолка", "АиФ" и "Корреспондент" не выходят: все печатные издания Украинского медиа холдинга ушли на карантин 09:27
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
В Украине снизили тарифы на тепло: насколько уменьшатся платежки украинцев 05:32
больше новостей
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Обвинения Юрием Луценко с трибуны ООН Януковича в хищении $40 млрд были метафорой и оценочным суждением, – представители экс-генпрокурора в суде 14:13
больше новостей
Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok