Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен

В то время, как индексацию пенсий в Украине снова перенесли, а страховой стаж можно удвоить, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за январь 2020 года на уровне 9581,38 грн.

Об этом сообщает пресс-служба фонда в Facebook.

Следует отметить, что это на 1 тыс. грн меньше, чем за декабрь прошлого года (10 583,1 грн).

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"Утвержден показатель средней заработной платы за январь 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии", – сказано в сообщении ПФУ.

Напомним, показатель средней зарплаты в 2019 году менялся ежемесячно и был установлен на следующих уровнях:

январь – 8186,94 грн;

февраль – 8328,77 грн;

март – 8814,84 грн;

апрель – 8664,25 грн;

май – 9081,68 грн;

июнь – 10 259,64 грн;

июль – 9308,13 грн;

август – 8909,32 грн;

сентябрь – 9322,61 грн;

октябрь – 9556,37 грн;

ноябрь – 9476,84 грн;

декабрь – 10 583,1 грн.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд призывает пользоваться онлайн-сервисами фонда в период карантина. В связи с ограничительными мерами, принятыми правительством для предотвращения распространения коронавируса и введением карантина, Пенсионный фонд сообщает о возможности решить большинство вопросов без личных визитов, воспользовавшись онлайн-сервисами.

Ранее Українські Новини писали о том, что в 2028 году половина людей пенсионного возраста не смогут оформить пенсию в 60 лет, поскольку не будут иметь необходимого стажа, однако недостающие годы можно докупить.

Кроме того, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.

Тем временем, ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020.

Также в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров.