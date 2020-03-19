Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен

В то время, как индексацию пенсий в Украине снова перенесли, а страховой стаж можно удвоить, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за январь 2020 года на уровне 9581,38 грн. Об этом сообщает пресс-служба фонда в Facebook. Следует отметить, что это на 1 тыс. грн меньше, чем за декабрь прошлого года (10 583,1 грн). В Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры оставались дома "Утвержден показатель средней заработной платы за январь 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии", – сказано в сообщении ПФУ. Напомним, показатель средней зарплаты в 2019 году менялся ежемесячно и был установлен на следующих уровнях: январь – 8186,94 грн; февраль – 8328,77 грн; март – 8814,84 грн; апрель – 8664,25 грн; май – 9081,68 грн; июнь – 10 259,64 грн; июль – 9308,13 грн; август – 8909,32 грн; сентябрь – 9322,61 грн; октябрь – 9556,37 грн; ноябрь – 9476,84 грн; декабрь – 10 583,1 грн. Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд призывает пользоваться онлайн-сервисами фонда в период карантина. В связи с ограничительными мерами, принятыми правительством для предотвращения распространения коронавируса и введением карантина, Пенсионный фонд сообщает о возможности решить большинство вопросов без личных визитов, воспользовавшись онлайн-сервисами. Ранее Українські Новини писали о том, что в 2028 году половина людей пенсионного возраста не смогут оформить пенсию в 60 лет, поскольку не будут иметь необходимого стажа, однако недостающие годы можно докупить. Кроме того, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн. Тем временем, ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020. Также в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров.