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11 февраля 2020, вторник, 06:30 1535 Инфографика
Общество 2020-02-11T06:30:02+02:00
Українські Новини
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы

Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионер, Страховой стаж, Выход на пенсию, Пенсионная реформа, покупка стажа, Пенсия
Пенсионный стаж. Фото: slovoidilo.ua
Пенсионный стаж. Фото: slovoidilo.ua

В то время, как Минсоцполитики обещает максимальную пенсию 17 тыс. гривен к концу года, пенсии в Украине в 2020 году смогут оформить пенсионеры по возрасту с необходимым страховым стажем в 27 лет. А к 2028-му году эта цифра возрастет до 35-ти лет. Однако большинство украинцев столкнутся с нехваткой стажа. 

Как пишет РБК-Украина, согласно оценкам экспертов, к окончанию этой пенсионной реформы в 2028 году половина людей пенсионного возраста не смогут оформить пенсию в 60 лет, поскольку не будут иметь необходимого стажа.

В таком случае в ПФУ предусмотрено, что годы стажа можно буквально купить. Так, законодательство предусматривает возможность покупки до пяти лет стажа, при этом каждый год обойдется приблизительно в 25 тысяч.

Стоимость покупки рассчитывают по формуле, в которую входит размер единого социального взноса (на сегодня 1039 гривен). Формула выглядит так: Стаж = ЕСВ * Коэффициент * Количество месяцев.

А вот размер коэффициента зависит от количества лет, которые пенсионер намерен докупить:

  • 1 год = 2,
  • 2 года = 1.8,
  • 3 года = 1.6,
  • 4 года = 1.4,
  • 5 лет = 1.2.

К примеру, один год будет стоить 1039 (ЕСВ) * 2 (коэффициент) * 12 (количество месяцев) = 24 936 гривен.

Сколько будет стоить 1-5 лет стажа: 1 год - 24 936 грн, 2 года - 44 885 грн, 3 года - 59 847 грн, 4 года - 69 820 грн, 5 лет - 74 808 грн.

При этом эти расценки актуальны для прожиточного минимума, который действует сейчас. После 1 июля 2020 минимум увеличат, а вместе с ним - размер ЕСВ.

Стаж можно купить и в рассрочку. В таком случае из формулы выпадет коэффициент и год обойдется в около 12 500 грн, независимо от числа доплаченных лет. Но при рассрочке нельзя будет выйти на пенсию, пока не будет выплачена сумма за этот стаж.

Чтобы купить стаж, нужно обратится в налоговый орган по месту жительства с такими документами:

  • заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования или же о единовременной уплате в систему пенсионного страхования;
  • копия трудовой книжки;
  • выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5);
  • копия паспорта.

Оплату за стаж нужно будет сделать в течение 10 календарных дней после подписания договора.

Издание отмечает, что за первые 9 месяцев 2019 года больше трех тысяч украинцев докупили себе страховой стаж.

Какой стаж нужен для получения пенсии в Украине. Инфографика: ПФКакой стаж нужен для получения пенсии в Украине. Инфографика: ПФ

Ранее Українські Новини писали о том, что с 2020 года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение "пенсионный фонд". Зарегистрироваться в новом сервисе можно на веб-портале при наличии электронной подписи или платежной карточки.

Кроме того, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.

Тем временем, ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020.

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