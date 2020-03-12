Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два

В то время, как в Минсоцполитики рассказали, кому повысят пенсии в 2020, в Украине страховой стаж может быть засчитан в двойном размере при исчислении пенсии. Однако, речь идет о ряде профессий, которые дают будущим пенсионерам соответствующее право.

Об этом сообщает газета "Пенсионный курьер".

В редакцию издания, с вопросом о стаже обратилась медицинская сестра, которая работала в венерологическом диспансере. На примере ее ситуации в ПФУ объяснили, кто может рассчитывать на зачисление стажа работы двойном размере в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".

"Согласно статье 60 Закона Украины "О пенсионном обеспечении" работа в лепрозорных и противочумных учреждениях здравоохранения, в учреждениях (отделениях) по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, в других инфекционных учреждениях (отделениях) здравоохранения, в патолого-анатомичних и реанимационных отделениях учреждений здравоохранения, а также психиатрических учреждениях здравоохранения засчитывается в стаж работы в двойном размере", - говорится в комментарии ПФУ.

Также отмечается, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины от 19.07.1995 № 133 "Об утверждении Перечня особо опасных, опасных инфекционных паразитических болезней человека и носительства возбудителей этих болезней" сифилис, гонорея, трихофития микроспория фавус относятся к опасных инфекционных болезней; чесотка и демодекоз - к группе акарозы, паразитных болезней.

В связи с этим, работа медработников в венерологических диспансерах, отделениях, кабинетах, палатах, которые работают с данными больными, засчитывается в стаж работы в двойном размере. Для этого медицинский работник предоставляет в управление Пенсионного фонда Украины соответствующую справку медучреждения.

"Вместе с тем, двойное исчисление страхового стажа применяется к стажу работы, который дает право на пенсию за выслугу лет медицинским работникам, в течение всего периода такой работы, а в страховой стаж, с учетом которого определяется размер пенсии - только за период по 31.12.2003", - подытожили в издании.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию в Украине. Инфографика: ПФ

Ранее Українські Новини писали о том, что в 2028 году половина людей пенсионного возраста не смогут оформить пенсию в 60 лет, поскольку не будут иметь необходимого стажа, однако недостающие годы можно докупить.

Кроме того, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.

Тем временем, ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020.