подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
12 января 2020, воскресенье, 06:30 1727 Инфографика
Общество 2020-01-12T06:30:02+02:00
Українські Новини
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020

Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020

Надежда Комендантова
Страховой стаж, ПФУ, Пенсионный фонд, Пенсия
Пенсионный возраст. Фото: slovoidilo.ua
Пенсионный возраст. Фото: slovoidilo.ua

В то время, как в Верховной Раде в декабре прошлого года нардепы от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении, в 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинами в 59 лет (с 1 апреля 2020 года — 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет.

Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Укаины (ПФУ).

В ведомстве напомнили, что с каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.

"Если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту после достижения 63 или 65 лет. Если человек будет продолжать официально работать и приобретет необходимый страховой стаж, то пенсия может быть назначена сразу после его приобретения", — говорится в сообщении.

В ПФ также отметили, что в случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, на пенсию можно выйти после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.

Ранее Українські Новини писали о том, что с 2020 года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение "пенсионный фонд". Зарегистрироваться в новом сервисе можно на веб-портале при наличии электронной подписи или платежной карточки.

Кроме того, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.

Больше новостей о: Страховой стаж ПФУ Пенсионный фонд Пенсия

Новости
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
Государственный цинизм высшей степени: в соцсетях обсуждают выплаты семьям погибших в авиакатастрофе в Иране 08:09
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут исследоваться в Украине 23:48
больше новостей
Самую большую компенсацию за аренду жилья получил  депутат от "Слуги народа" 21:16
Транспортное происшествие на ж/д станции: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов 15:25
Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза 12:10
Тарифы на отопление снизили: сколько сэкономят украинцы на коммуналке 10:15 Инфографика
Ракета, сбившая самолет МАУ, могла вылететь с базы Ирана, - Bellingcat 11:50
больше новостей
Все с пулевыми и осколочными ранениями: в Киев прибыли тяжелораненые герои Донбасса 22:55
Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза 12:10
Самую большую компенсацию за аренду жилья получил  депутат от "Слуги народа" 21:16
Экс-начальник ГСУ СБУ Вовк претендует на должность первого замдиректора ГБР 12:44
Тарифы на отопление снизили: сколько сэкономят украинцы на коммуналке 10:15 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok