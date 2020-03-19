Без метро, без призыва и без вспышек вируса – как проходит карантин

Наша редакция перебралась на удаленную работу, и вот только сегодня смогли возобновить рассылку.



Первый день без метро Киеву пришлось туго – посмотрите фото маршруток и автобусов, забитых людьми под завязку. Никто не считает сколько там пассажиров – точно больше, чем говорил Зеленский "не больше 20". Вот видео из Харькова, где люди не могут втиснуться в трамвай. А мэр Кернес рассказывает, что в Италии общественный транспорт развозит "трупики".



Люди спасаются от вируса как могут – кто противогазом, кто ходит в целлофане.



Госслужащим, коммунальщикам, врачам, фармацевтам, работникам продуктовых и заправок надо как-то добираться на работу. О них никто не подумал. А вот директор Киевпастранса во всем винит водителей и кондукторов - мол они должны были не брать в салон больше 20 пассажиров. И грозит их штрафовать. Вот как его назвать?



Есть первый заболевший коронавирусом среди народных депутатов – Сергей Шахов. Контактировавшие с ним коллеги-депутаты самоизолировались. Кабинеты Рады, где бывал Шахов, дезинфицируют.



Из-за карантина остановили призыв в армию. Но последнее слово будет за Зеленским.



Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом. Теперь за нарушение карантина будут штрафовать и сажать в тюрьму.



Хуже дела обстоят на медицинском фронте. Украина крайне мало проводит тестов на коронавирус. За все время - лишь 640. И 14 дали подтвердили болезнь. Италия, к примеру, каждый день проводит тысячи тестов. В том числе посмертные. Количество инфицированных там превысило 30 тысяч. И то, итальянцы полагают, что не знают всей правды. Поэтому в Украине, надо полагать, число заболевших занижено из-за того, что мало тестируют.



Больше всего от карантина пока пострадал курс гривны. Доллар стоит дороже 27 грн и продолжает расти. Нацбанк за неделю потратил более $1,5 млрд на поддержание национальной валюты. Это много - больше 5% резервов. Другие традиционные меры как обязательную продажу валютной выручки НБУ вводить не спешит, предпочитая "палить" резервы.



На выходных вернется "ночной мороз". Осадков синоптики не обещают.

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