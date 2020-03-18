В Италии одни трупики, — мэр Харькова подбадривает граждан во время карантина

В связи с карантином в Украине, мэр Харькова Геннадий Кернес радикально пересмотрел свой взгляд на вопрос работы метро в Харькове и попытался успокоить харьковчан на примере ситуации в Италии.

Об этом он сообщил во время сессии.

По словам мэра, в Европе метро работает, только там уже некому на нем ездить.

"В Италии работает и метро, в Италии работает и трамвай, и всё... Только там уже никто не ездит, одни трупики", - сообщил он.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский предупредил мэра Харькова Геннадия Кернеса об уголовной ответственности за отказ приостановить работу метро в Харькове из-за карантина.

Ранее Кернес сообщил СМИ о том, что Харьков не собирается закрывать метрополитен из-за коронавируса, и подчеркнул.

Напомним, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.

С 17 марта Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Тем временем в Киеве, в связи с закрытием метрополитена на фоне карантина, с утра 18 марта случился транспортный коллапс.