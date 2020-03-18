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18 марта 2020, среда, 12:55 473
Финансы 2020-03-18T13:03:59+02:00
Українські Новини
НБУ обвалил гривну еще больше. Курс валют на четверг

НБУ обвалил гривну еще больше. Курс валют на четверг

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара
Деньги
Деньги

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 марта, на 21,26 коп. до 27,2443 UAH/USD в то время, как НБУ израсходовал из резервов $1,5 млрд для сдерживания курса гривны.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 18 марта, на 61,14 коп. до 27,0317 UAH/USD.

Как сообщали Україські Новини, Приватбанк решил перевести валютообмен в онлайн-режим до восстановления международного авиасообщения.

В среду курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 17 марта на 38,09 коп. до 28,6842 UAH/USD, курс покупки повысился на 18,11 коп. до 27,1461 UAH/USD.

Кроме того, в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

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