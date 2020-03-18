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18 марта 2020, среда, 16:37 129
Верховная Рада и партии 2020-03-18T17:15:01+02:00
Українські Новини
Заболевший коронавирусом депутат Шахов ходил на заседание комитета: все присутствующие там самоизолировались

Заболевший коронавирусом депутат Шахов ходил на заседание комитета: все присутствующие там самоизолировались

Ольга Фандорина
Комитет, Коронавирус, Сергей Шахов, самоизоляция

Депутат Верховной Рады от группы "Довіра" Сергей Шахов, заболевший коронавирусом, посещал заседание комитета по вопросам экологической политики и природопользования парламента после приезда из-за границы.

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По возвращении из-за границы Шахов присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики. Всем членам комитета, а также тем, кто непосредственно контактировал с Шаховым, рекомендована самоизоляция на 14 дней", - указала она.

Депутат отметила, что уточняется список лиц, с которыми контактировал Шахов.

Кравчук подчеркивает, что тем, кто не ощущает симптомов коронавируса и не контактировал напрямую с Шаховым, самоизоляция и прохождение теста не нужно.

Члены экологического комитета самоизолируются из-за обнаружения коронавируса у народного депутата Сергея Шахова.

Об этом LB.ua рассказал глава комитета, нардеп от "Слугы народа" Олег Бондаренко.

"Члены комитета уходят на самоизоляцию. Мы как отвественные народные депутаты идем в самоизоляцию для предотвращения возможного распространения инфекции", - сказал Бондаренко.

По его словам, пока все депутаты здоровы. Им рекомендовали в случае возникновения признаков инфекции обратиться к врачу. Пока тесты никто делать не будет.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская область из-за коронавируса ввела режим чрезвычайной ситуации.

Также 17 марта обнаружили 7 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Украине, из них 1 летальный.

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