В Киеве транспортный коллапс из-за закрытия метро: в транспорте давки и очереди

Сегодня, несмотря на призывы оставаться дома, тысячи киевлян вышли на улицу утром в попытке дождаться хоть какого-то общественного транспорта, а также - выехали из домов на своих автомобилях, спровоцировав в транспорте давки и очереди на маршрутки, а на дорогах - масштабные пробки. В столице вместо метро всем предлагают передвигаться наземным общественным транспортом: маршрутками, трамваями, троллейбусами. Но пассажиры должны быть в масках, а в салон могут заходить в салон не более 10 человек. Однако судя по фото, правило выполняется, мягко говоря, не везде. Кроме того, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта. А тем временем, экспресс-тесты на коронавирус в Киеве будут делать только при наличии симптомов. Также в Киеве нашли коронавирус у студента и женщины, которая вернулась из Франции. Тем временем, в Киеве закупят медицинские маски на 10 миллионово гривен. Ранее сообщалось о том, что Центральный вокзал Киева прекращает пассажирские перевозки с 18 марта.