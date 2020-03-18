В Киеве транспортный коллапс из-за закрытия метро: в транспорте давки и очереди

Сегодня, несмотря на призывы оставаться дома, тысячи киевлян вышли на улицу утром в попытке дождаться хоть какого-то общественного транспорта, а также - выехали из домов на своих автомобилях, спровоцировав в транспорте давки и очереди на маршрутки, а на дорогах - масштабные пробки.

В столице вместо метро всем предлагают передвигаться наземным общественным транспортом: маршрутками, трамваями, троллейбусами. Но пассажиры должны быть в масках, а в салон могут заходить в салон не более 10 человек.

Однако судя по фото, правило выполняется, мягко говоря, не везде.

Кроме того, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.

А тем временем, экспресс-тесты на коронавирус в Киеве будут делать только при наличии симптомов.

Также в Киеве нашли коронавирус у студента и женщины, которая вернулась из Франции.

Тем временем, в Киеве закупят медицинские маски на 10 миллионово гривен.

Ранее сообщалось о том, что Центральный вокзал Киева прекращает пассажирские перевозки с 18 марта.