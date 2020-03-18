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18 марта 2020, среда, 20:02 64
Силовые структуры 2020-03-18T20:45:01+02:00
Українські Новини
В Генштабе рассказали, есть ли среди военных подозрения на коронавирус

В Генштабе рассказали, есть ли среди военных подозрения на коронавирус

Анна Рудык
Генштаб, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Генеральный штаб. Фото: mignews.com.ua
Генеральный штаб. Фото: mignews.com.ua

Среди военнослужащих Минобороны нет случаев и подозрений на заражение коронавирусом, на который проверили уже 640 человек в Украине.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Богдан Сеник. 

"Слава Богу случаев таких нет и подозрений тоже", - сказал он. 

По его словам, военные обеспечены необходимыми средствами личной гигиены для профилактики любых болезней. 

Из-за карантина принимаются все необходимые меры в рядах военных. 

Как сообщали Українськi Новини,  из-за коронавируса в тюрьмах запретили свидания с родственниками.

Также смерть женщины в Черновцах от коронавируса будут расследовать как халатность медиков.

А в Черновицкой области заразившийся коронавирусом мужчина может скоро выйти из больницы.

Тем временем в Генеральном штабе Вооруженных сил уточнили, что ожидают указа Верховного главнокомандующего, Президента Владимира Зеленского по дальнейшему призыву на военную службу из-за карантина. 

Ранее Зеленский подписал закон о коронавирусе. За нарушение карантина будут штрафовать и лишать свободы.

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