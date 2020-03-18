В Генштабе рассказали, есть ли среди военных подозрения на коронавирус

Среди военнослужащих Минобороны нет случаев и подозрений на заражение коронавирусом, на который проверили уже 640 человек в Украине. Об этом Українським Новинам сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Богдан Сеник. "Слава Богу случаев таких нет и подозрений тоже", - сказал он. По его словам, военные обеспечены необходимыми средствами личной гигиены для профилактики любых болезней. Из-за карантина принимаются все необходимые меры в рядах военных. Как сообщали Українськi Новини, из-за коронавируса в тюрьмах запретили свидания с родственниками. Также смерть женщины в Черновцах от коронавируса будут расследовать как халатность медиков. А в Черновицкой области заразившийся коронавирусом мужчина может скоро выйти из больницы. Тем временем в Генеральном штабе Вооруженных сил уточнили, что ожидают указа Верховного главнокомандующего, Президента Владимира Зеленского по дальнейшему призыву на военную службу из-за карантина. Ранее Зеленский подписал закон о коронавирусе. За нарушение карантина будут штрафовать и лишать свободы.