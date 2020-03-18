В Генштабе рассказали, есть ли среди военных подозрения на коронавирус

Среди военнослужащих Минобороны нет случаев и подозрений на заражение коронавирусом, на который проверили уже 640 человек в Украине.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Богдан Сеник.

"Слава Богу случаев таких нет и подозрений тоже", - сказал он.

По его словам, военные обеспечены необходимыми средствами личной гигиены для профилактики любых болезней.

Из-за карантина принимаются все необходимые меры в рядах военных.

Как сообщали Українськi Новини, из-за коронавируса в тюрьмах запретили свидания с родственниками.

Также смерть женщины в Черновцах от коронавируса будут расследовать как халатность медиков.

А в Черновицкой области заразившийся коронавирусом мужчина может скоро выйти из больницы.

Тем временем в Генеральном штабе Вооруженных сил уточнили, что ожидают указа Верховного главнокомандующего, Президента Владимира Зеленского по дальнейшему призыву на военную службу из-за карантина.

Ранее Зеленский подписал закон о коронавирусе. За нарушение карантина будут штрафовать и лишать свободы.