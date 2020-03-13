Украина закрывает границы: что это означает

13 марта на брифинге после заседания СНБО объявили о закрытии государственной границы для иностранцев на 2 недели, а позже спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков добавил, что с 17 марта будет полностью перекрыто авиасообщение из-за пандемии коронавируса.

Українські Новини рассказывают, что это означает для простых украинцев.

По словам Алексея Данилова, запрет вступает в силу через 48 часов. Это означает, что:

граждане других стран, у которых нет законного права пребывать на территории страны, в Украину допускаться не будут;

все граждане Украины, которые пребывают за границей, смогут вернуться;

если украинец едет из страны, где много случаев заболевания коронавирусом, то ему придется проходить обсервацию и тест на коронавирус;

на все пункты пропуска доставят экспресс-тесты для выявления коронавируса.

Также Данилов просил украинцев ограничить туристические поездки за границу.

По словам секретаря СНБО, Украина сотрудничает с Красным Крестом. Члены организации будут помогать пожилым людям, если они заболеют коронавирусом. Им будут приносить еду.

Как сообщали Українські Новини, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно.

По словам главы МВД Арсена Авакова, в Горловке на неконтролируемых территориях "Донецкой народной республики" зарегистрировано 12 случаев коронавируса.

В ВОЗ предупредили: инкубационный период коронавируса составляет от 1 до 14 дней от момента заражения до проявления первых симптомов.