підписатися на розсилку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
18 березня 2020, середа, 18:30 2
Суспільство 2020-03-18T18:30:01+02:00
Українські Новини
П'ять основних правил, які допоможуть уникнути коронавірусу

П'ять основних правил, які допоможуть уникнути коронавірусу

Елена Новикова
Розповсюдження вірусу, Коронавірус, коронавірус в Україні, Профілактика коронавірусу, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу
Коронавірус. Скріншот відео ВВС
Коронавірус. Скріншот відео ВВС

В той час, як в ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу, кожен день кількість інфікованих коронавірусом збільшується, а країни закривають кордони і вводять карантин важливо ретельно дбати про своє здоров'я. На сьогоднішній день немає певних ліків від коронавірусу Covid-19, а вакцину тільки тестують. Але якщо виконувати прості правила, то можна значно зменшити шанси захворіти коронавірусом нового типу. Про те, які правила допоможуть захиститися від коронавірусу, повідомляє Всесвітня огранізация охорони здоров'я.

П'ять правил для того, щоб уникнути інфікування коронавірусом

  1. Регулярно обробляйте руки спиртовмісним засобом або мийте їх з милом.
  2. Тримайтеся від людей на відстані як мінімум 1,5-2 м, особливо якщо у них кашель, нежить і підвищена температура.
  3. Не торкайтесь руками очей, носа та рота.
  4. Залишайтеся вдома, але якщо все ж довелося вийти на вулицю використовуйте тришарові маски і одноразові рукавички.
  5. При кашлі та чханні прикривати рот і ніс серветкою або згином ліктя; відразу викидайте серветку в контейнер для сміття з кришкою і обробляйте руки спиртовмісним антисептиком або мийте їх водою з милом.

ВООЗ какож уточнює, що при підвищенній температурі, появі кашлю та утрудненні дихання якомога швидше звертайтеся за медичною допомогою.

Правила. Інфографіка: Центр громадського здоров'яПравила. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксували 14 випадків захворювання коронавірусом.

Тим часом, у світі за добу інфікувалися понад 12 тисяч людей.

Більше новин про: Розповсюдження вірусу Коронавірус коронавірус в Україні Профілактика коронавірусу коронавірус у світі Пандемія коронавірусу

У мережі поширили фейк, що дітей не можна випускат...
Новий генпрокурор не носить маску, але часто викор...
На коронавірус перевірили 640 осіб станом на 17 бе...
У Роттердамі скасували "Євробачення-2020" через ко...
У Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус
У Львівській області 24 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус
Новини
П'ять основних правил, які допоможуть уникнути коронавірусу 18:30
На коронавірус перевірили 640 осіб станом на 17 березня 18:04
У Uber розповіли, чи злетять ціни на таксі через карантин 17:39
Гривня на міжбанку продовжує стрімко падати 17:25
У Кабміні розповіли, як українцям перетнути кордон з Кримом 17:25
більше новин
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
Василь Хрущ: Негатив навколо земельної реформи – через недовіру до правової системи держави 11:35 Думка
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
Ярославський домовився з Джеком Ма, і в Україну їдуть тест-системи на короновірус 08:45
більше новин
За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці: Рада прийняла закон 08:53
Коронавірус може кілька годин жити у повітрі і декілька днів на поверхні, - дослідження 10:34
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
більше новин
Серед 14 випадків коронавірусу в Україні є депутат, - МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok