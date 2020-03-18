П'ять основних правил, які допоможуть уникнути коронавірусу

П'ять правил для того, щоб уникнути інфікування коронавірусом

Регулярно обробляйте руки спиртовмісним засобом або мийте їх з милом. Тримайтеся від людей на відстані як мінімум 1,5-2 м, особливо якщо у них кашель, нежить і підвищена температура. Не торкайтесь руками очей, носа та рота. Залишайтеся вдома, але якщо все ж довелося вийти на вулицю використовуйте тришарові маски і одноразові рукавички. При кашлі та чханні прикривати рот і ніс серветкою або згином ліктя; відразу викидайте серветку в контейнер для сміття з кришкою і обробляйте руки спиртовмісним антисептиком або мийте їх водою з милом.

ВООЗ какож уточнює, що при підвищенній температурі, появі кашлю та утрудненні дихання якомога швидше звертайтеся за медичною допомогою.

Правила. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксували 14 випадків захворювання коронавірусом.

Тим часом, у світі за добу інфікувалися понад 12 тисяч людей.