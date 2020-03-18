П'ять основних правил, які допоможуть уникнути коронавірусу

В той час, як в ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу, кожен день кількість інфікованих коронавірусом збільшується, а країни закривають кордони і вводять карантин важливо ретельно дбати про своє здоров'я. На сьогоднішній день немає певних ліків від коронавірусу Covid-19, а вакцину тільки тестують. Але якщо виконувати прості правила, то можна значно зменшити шанси захворіти коронавірусом нового типу. Про те, які правила допоможуть захиститися від коронавірусу, повідомляє Всесвітня огранізация охорони здоров'я. П'ять правил для того, щоб уникнути інфікування коронавірусом Регулярно обробляйте руки спиртовмісним засобом або мийте їх з милом. Тримайтеся від людей на відстані як мінімум 1,5-2 м, особливо якщо у них кашель, нежить і підвищена температура. Не торкайтесь руками очей, носа та рота. Залишайтеся вдома, але якщо все ж довелося вийти на вулицю використовуйте тришарові маски і одноразові рукавички. При кашлі та чханні прикривати рот і ніс серветкою або згином ліктя; відразу викидайте серветку в контейнер для сміття з кришкою і обробляйте руки спиртовмісним антисептиком або мийте їх водою з милом. ВООЗ какож уточнює, що при підвищенній температурі, появі кашлю та утрудненні дихання якомога швидше звертайтеся за медичною допомогою. Правила. Інфографіка: Центр громадського здоров'я Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксували 14 випадків захворювання коронавірусом. Тим часом, у світі за добу інфікувалися понад 12 тисяч людей.