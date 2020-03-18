подписаться на рассылку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
  • Новости
  • Мир
  • Космос отправляется на карантин: из-за коронавируса сотрудников NASA перевели на удаленную работу
18 марта 2020, среда, 11:45 23
Мир 2020-03-18T11:47:40+02:00
Українські Новини
Космос отправляется на карантин: из-за коронавируса сотрудников NASA перевели на удаленную работу

Космос отправляется на карантин: из-за коронавируса сотрудников NASA перевели на удаленную работу

Елизавета Кесельман
Космос, NASA, Карантин, Коронавирус, Коронавирус в NASA
NASA. Фото: nasa.gov
NASA. Фото: nasa.gov

В то время, как коронавирусом по данным на 18 марта, заразились почти 200 тысяч человек, в связи с эпидемией, сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переходят на удаленную работу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы NASA.

Отмечается, что несколько сотрудников NASA уже заразились коронавирусом, по этому были приняты меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, место работы сможет посещать только "ключевой персонал" организации.

Как сообщали Українські Новини, Австралия объявила чрезвычайную ситуация из-за коронавируса.

В Таиланде создали экспресс-тест для определения коронавируса.

Тем временем, в США за сутки от коронавируса погибли 108 человек.

В Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса.

Евросовет поддержал ограничение въезда в ЕС на 30 дней из-за коронавируса.

17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.

 

Больше новостей о: Космос NASA Карантин Коронавирус Коронавирус в NASA

США запустили американско-украинскую ракету "Антар...
Кабмин разрешил всем частным предприятиям занимать...
Зеленский подписал закон о коронавирусе. За наруше...
Евросовет поддержал ограничение въезда в ЕС на 30 ...
Во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
Новости
Харьков парализовали пробки и перегруженный транспорт из-за закрытия метро 12:07
Убивший человека радикал Стерненко сядет в тюрьму, если государство не будет вмешиваться, - Портнов 12:07
Космос отправляется на карантин: из-за коронавируса сотрудников NASA перевели на удаленную работу 11:45
Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина 11:41
Пробка. Фото: Страна
Киев сковали масштабные пробки из-за закрытия метро: карта 11:40
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
Все о коронавирусе: что происходит с организмом, почему больные умирают и как его лечить 05:30 Инфографика
Коронавирус. Фото: Информатор
В Украине уже 14 случаев заражения коронавирусом, два летальных 20:47
больше новостей
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
больше новостей
На вокзале толпы людей пытаются сдать билеты и попасть домой: что происходит в Киеве
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok