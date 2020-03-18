Космос отправляется на карантин: из-за коронавируса сотрудников NASA перевели на удаленную работу

В то время, как коронавирусом по данным на 18 марта, заразились почти 200 тысяч человек, в связи с эпидемией, сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переходят на удаленную работу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы NASA.

Отмечается, что несколько сотрудников NASA уже заразились коронавирусом, по этому были приняты меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, место работы сможет посещать только "ключевой персонал" организации.

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