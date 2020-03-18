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18 марта 2020, среда, 10:32 798
Мир 2020-03-18T10:32:14+02:00
Українські Новини
В Таиланде создали экспресс-тест для определения коронавируса

В Таиланде создали экспресс-тест для определения коронавируса

Елизавета Кесельман
Таиланд, Коронавирус, Экспресс-тесты, Тест на коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Италии готовятся к первому тестированию на коронавирус, в Таиланде ученые института науки и технологий Видьясиримедхи создали экспресс-тест, который определяет коронавирус в организме у человека за 30-45 минут. Об этом сообщает тайская газета Bangkok Post.

Отмечается, что клинические испытания этого экспресс-теста планируется начать в следующем месяце. Этот тест может дать результат за 30-45 минут.

В частности, для запланированных испытаний готовятся производить до 4 тыс. экспресс-тестов ежедневно. Стоимость каждого из них составит приблизительно 15 долларов.

В свою очередь управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов королевства рекомендует не покупать тесты на коронавирус, что продаются в интернете, поскольку ни один из них не был сертифицирован властью.

Как сообщали Українські Новини, Австралия объявила чрезвычайную ситуация из-за коронавируса.

Кроме того, коронавирусом за сутки заразились более 12 тыс. человек.

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