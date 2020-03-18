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18 марта 2020, среда, 11:33 81
Внешняя политика 2020-03-18T11:33:33+02:00
Українські Новини
Евросовет поддержал ограничение въезда в ЕС на 30 дней из-за коронавируса

Евросовет поддержал ограничение въезда в ЕС на 30 дней из-за коронавируса

Елена Новикова
Европейский союз, Коронавирус, закрытие границы, страны ЕС, Ограничение въезда, Распространение коронавируса
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

Европейский совет (главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза) поддержали предложение Европейской комиссии об ограничении въезда на 30 дней на территорию ЕС для предотвращения распространения коронавируса, котрым в мире за сутки инфицировалось более 12 тысяч человек.

Об этом сообщил Президент Евросовета Шарль Мишель в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Чтобы глобально ограничить распространение COVID-19, мы договорились укрепить внешние границы ЕС и применить скоординированное временное ограничение на поездки непервостепенной важности в ЕС на 30 дней. Мы позаботимся о том, чтобы товары и лекарства следовали быстро, а граждане ЕС могли вернуться домой", - написал он.

Такое решение было принято 17 марта во время видеоконференции лидеров стран - членов ЕС.

На сайте Евросовета подчеркивается, что для трансграничных работников будут найдены адекватные решения.

Дата вступления в силу этого решения не уточняется.

Евросовет проведет еще одну видеоконференцию по вопросу коронавируса на следующей неделе (23-29 марта), а саммит 26-27 марта перенесет на более поздний срок.

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.

Также в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом, 2 из них летальные.

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