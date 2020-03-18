Австралия объявила чрезвычайную ситуация из-за коронавируса

В то время, как количество заболевших коронавирусной пневмонией по всему миру достигло около 190 тысяч, в Австралии власти объявили чрезвычайное положение и запретили массовые мероприятия численностью более 100 человек. Об этом передает Reuters. В частности, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что граждане Австралии должны отказаться от всех поездок за границу в связи с пандемией коронавируса, которая, по его словам, может продлиться не меньше, чем полгода. "Жизнь в Австралии меняется, так как она меняется по всему миру. Жизнь продолжит меняться, поскольку мы имеем дело с глобальным коронавирусом. Такое происходит раз в сто лет", - сообщил он. Режим чрезвычайной ситуации дает правительству полномочия закрывать города или регионы, вводить комендантский час и объявлять карантин, если это необходимо для сдерживания распространения вируса. Также в Австралии запретили проведение необязательных массовых мероприятий численностью более 100 человек. При этом запрет не касается школ, общественного транспорта и торговых центров. Наданный момент в Австралии зарегистрировано более 500 случаев коронавируса. Как сообщали Українські Новини, в США за сутки от коронавируса погибли 108 человек.