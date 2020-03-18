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18 марта 2020, среда, 10:08 1422
Австралия 2020-03-18T10:08:18+02:00
Українські Новини
Австралия объявила чрезвычайную ситуация из-за коронавируса

Австралия объявила чрезвычайную ситуация из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Австралия, Чрезвычайное положение, Коронавирус в Австралии
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В то время, как количество заболевших коронавирусной пневмонией по всему миру достигло около 190 тысяч, в Австралии власти объявили чрезвычайное положение и запретили массовые мероприятия численностью более 100 человек. Об этом передает Reuters.

В частности, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что граждане Австралии должны отказаться от всех поездок за границу в связи с пандемией коронавируса, которая, по его словам, может продлиться не меньше, чем полгода.

"Жизнь в Австралии меняется, так как она меняется по всему миру. Жизнь продолжит меняться, поскольку мы имеем дело с глобальным коронавирусом. Такое происходит раз в сто лет", - сообщил он.

Режим чрезвычайной ситуации дает правительству полномочия закрывать города или регионы, вводить комендантский час и объявлять карантин, если это необходимо для сдерживания распространения вируса.

Также в Австралии запретили проведение необязательных массовых мероприятий численностью более 100 человек. При этом запрет не касается школ, общественного транспорта и торговых центров.

Наданный момент в Австралии зарегистрировано более 500 случаев коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в США за сутки от коронавируса погибли 108 человек.

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