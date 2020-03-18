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18 березня 2020, середа, 09:35 3
Америка 2020-03-18T09:41:35+02:00
Українські Новини
У США за добу від коронавірусу загинули 108 осіб

У США за добу від коронавірусу загинули 108 осіб

Елизавета Кесельман
США, Смерть від коронавірусу, Коронавірус в США
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

Пандемія коронавірусу в США щодня набирає масштабні оберти. В той час, як кількість заражених по всьому світу досягла 190 тисяч, в США за добу від Covid-19 померло 108 осіб. Про це повідомляє The Washigton Post.

Наголошується, що в загальній складності в США зафіксували 6420 випадків зараження на коронавірус, з яких 108 осіб загинули, ще 17 – вилікувалися.

За даними департаменту охорони здоров'я та людських ресурсів Західної Вірджинії, в штаті підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Таким чином, коронавірус є в усіх 50 штатах США, а також в окрузі Колумбія.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавірусу у США почали масово скуповувати вогнепальну зброю.  

Крім того, в США 45 добровольців візьмуть участь у тестуванні пробної вакцини від коронавірусу.

Тим часом, Дональд Трамп приостанавил всі рейси з Європи до США через коронавірус.

Також у Штатах військові посилають у зону зараження коронавірусом з метою усунення епідемії.

У ЄС відреагували на рішення Трампа про заборону поїздок в США.

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