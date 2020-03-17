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17 марта 2020, вторник, 16:50 58
Силовые структуры 2020-03-17T17:07:16+02:00
Українські Новини
В Украине объявлен карантин: как украинские военные будут бороться с коронавирусом

В Украине объявлен карантин: как украинские военные будут бороться с коронавирусом

Таня Войтюк
Карантин, Коронавирус, ООС, Украинские военные, Карантин у военных
Военные. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Военные. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

В связи с тем, что в Украине ввели общенациональный карантин, позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) также ввели меры для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом говорится в видеобращении руководителя службы медицинского обеспечения ООС Александра Авраменко, передают Українськi Новини.

Согласно ему, во всех военных мобильных госпиталях были проведены тренировки с перевода учреждения на работу в условиях строгого противоэпидемического режима, выделены санитарно-транспортные средства для эвакуации военнослужащих с подозрением на коронавирус.

В частности, возможна аэромедицинская эвакуация.

В случае выявление симптомов инфекции эвакуация военнослужащих будет проводится в местные инфекционные больницы, военные мобильные госпитали, а также в военно-медицинский клинический центр северного региона в Харькове.

Согласно сообщению, в каждом мобильном госпитале размещены несколько мобильных изоляторов, в которых возможно поместить до 50 военнослужащих.

В случае массового заражения коронавирусом в военных частях будут введены обсервационные и карантинные режимы, основным местом для обсервации военнослужащих будет Центральный военный санаторий "Приморский" в Запорожской области.

Авраменко добавил, что в данный момент собираются инфекционные и лекарственные средства.

В частности, предусмотрен 3-месячный запас.

Он отметил, что в ближайшее время планируется обеспечение быстрыми тестами для скрининг-диагностики в условиях мобильных госпиталей.

"Во всех 6 контрольных пунктах на линии разграничения силами пограничной службы с местными органами здравоохранения проводятся мероприятия по дистанционному измерению температуры тела всех пересекших КПВВ", - добавил Авраменко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил о прибытии 21 марта 1 млн быстрых тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Тем временем с 17 марта Украина закроет заведения питания, развлечений и услуг и запретит работу метро, а также пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

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