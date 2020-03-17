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  • В Украине закроют заведения питания, развлечений и услуг и запретят работу метро с 17 марта, - депутат
17 марта 2020, вторник, 00:05 75
Кабмин 2020-03-17T00:05:40+02:00
Українські Новини
В Украине закроют заведения питания, развлечений и услуг и запретят работу метро с 17 марта, - депутат

В Украине закроют заведения питания, развлечений и услуг и запретят работу метро с 17 марта, - депутат

Ольга Фандорина
Кабмин, Карантин, ТРЦ, закрытие метро, карантин в Украине, Заведения питания
Опустевший Киев. Фото: Информатор
Опустевший Киев. Фото: Информатор

Кабинет Министров решил закрыть заведения питания, развлечений и услуг и запретить работу метрополитена с 17 марта.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), присутствующий на внеочередном заседании правительства в понедельник вечером, передают Українські Новини.

"Кабмин принял решение по коронавирусу. С 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе и другим заведениям питания, развлечений и услуг... Запретить работу метрополитенов предварительно планировалось 18 марта. Однако в Кабмине было принято решение сделать это раньше - с 17 марта", - написал он.

Кроме этого, с 18 марта Кабмин решил запретить железнодорожные, авиа и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Национальная полиция должна будет контролировать соблюдение этих норм.

Отмечается, что сначала правительство хотело запретить любые пассажирские перевозки на коммерческой основе, однако посоветовавшись, убрали это уточнение и оставили возможность для такси работать.

Гончаренко отметил, что правительство решило ввести в Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта режим чрезвычайной ситуации, а не чрезвычайное положение.

Также правительство решило запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, ограничить экспорт продуктов питания по перечню, определенному правительством.

Министерство здравоохранения, в свою очередь, должно обеспечить временное прекращение проведения плановых мероприятий, плановых операций, кроме срочных и неотложных.

Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям решила закрыть метро в Киеве, Харькове и Днипре.

Президент Владимир Зеленский просит Кабинет Министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 лиц, включая церковные обряды в то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.

Также Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

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