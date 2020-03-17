В Україні оголошено карантин: як українські військові будуть боротися з коронавірусом

У зв'язку з тим, що в Україні ввели загальнонаціональний карантин, позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) також ввели заходи для запобігання поширення коронавіруса. Про це йдеться у відеозверненні керівника служби медичного забезпечення ООС Олександра Авраменка, передають Українські Новини. Згідно з ним, у всіх військових мобільних шпиталях було проведено тренування з переходу установи на роботу в умовах суворого протиепідемічного режиму, виділено санітарно-транспортні засоби для евакуації військовослужбовців з підозрою на коронавірус. Зокрема, можлива аеромедична евакуація. У разі виявлення симптомів інфекції евакуація військовослужбовців буде проводиться до місцевих інфекційних лікарень, військових мобільних шпиталів, а також військово-медичного клінічного центру північного регіону в Харкові. Згідно з повідомленням, у кожному мобільному шпиталі розміщено кілька мобільних ізоляторів, в яких можливо помістити до 50 військовослужбовців. У разі масового зараження коронавірусом у військових частинах будуть запроваджені обсерваційні та карантинні режими, основним місцем для обсервації військовослужбовців буде Центральний військовий санаторій "Приморський" у Запорізькій області. Авраменко додав, що зараз збирають інфекційні та лікарські засоби. Зокрема, передбачено 3-місячний запас. Він зазначив, що найближчим часом планується забезпечення швидкими тестами для скринінгдіагностики в умовах мобільних шпиталів. "У всіх 6 контрольних пунктах на лінії розмежування силами прикордонної служби з місцевими органами охорони здоров'я проводяться заходи з дистанційного виміру температури тіла всіх, хто перетнув КПВВ", - додав Авраменко. Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив про прибуття 21 березня 1 млн швидких тестів для виявлення коронавірусної інфекції. Тим часом з 17 березня Україна закриє заклади харчування, розваг і послуг і заборонить роботу метро а також пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.