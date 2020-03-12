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12 марта 2020, четверг, 09:41 1354
Общество 2020-03-12T09:41:44+02:00
Українські Новини
В Украине ввели карантин: почему не стоит паниковать и опустошать полки магазинов

В Украине ввели карантин: почему не стоит паниковать и опустошать полки магазинов

Анна Рудык
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Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

С сегодняшнего дня по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса, которым заразились по всему миру уже 124 000 человек, а ВОЗ официально признала его пандемией. Обозреватель пишет о том, почему украинцам не стоит паниковать из-за новых ограничительных мер.

Так, подчеркивается, что карантин – превентивная мера, которая не говорит о том, что все плохо и болезнь вовсю бушует в стране. Напротив, если его вовремя ввести, то количество зараженных получится минимизировать.

Соответствующая болезнь передается при тесном контакте воздушно-капельным путем – если больной чихнет на расстоянии меньше двух метров или будет с вами разговаривать, брызгая слюной. Кроме того, вирус способен выживать на твердых поверхностях – ручках дверей или поручне эскалатора.

Поэтому решение Кабмина логичное и правильное – сейчас в стране лишь один официально подтвержденный случай заражения коронавирусом и нужно свести к минимуму риски для дальнейшего распространения.

Ажиотажный спрос на продукты, химию и предметы личной гигиены объясняется боязнью эпидемии коронавируса.

"Кто-то боится повторения многочисленных кризисов последних лет, когда резко могла подорожать какая-то категория продуктов, например, гречка. Консервы, крупы, макароны – это недорогая продукция, к тому же на нее часто есть большие скидки; поэтому многие могут позволить себе закупить их впрок", – сообщил гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров в комментарии газете "Ведомости".

Он также объяснил резкий рост онлайн-торговли тем, что люди боятся выходить на улицу, чтобы не заразиться. Услуги интернет-площадок нивелируют риски и дают людям возможность реже бывать в потенциально опасных общественных местах.

Как сообщали Українські Новини, сроки карантина в Украине могут поменяться в зависимости от эпидемситуации.

Также Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов.

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