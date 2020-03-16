Китай поставит миллион быстрых тестов для проверки коронавируса, – Зеленский

В то время, как частные клиники схватились зарабатывать тысячи на диагностике коронавируса, и некоторые из них были аннулированы, в Украину прибудет партия быстрых тестов для выявления инфекции Covid-19 на 1 млн человек прибудет в субботу, 21 марта. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"Мы договорились с Китаем, благодарны им, отдельно благодарны Джеку Ма, он нам помог, профинансировал 80 млн долларов, благодаря ему и господину Ярославскому, также хочу его поблагодарить, в субботу мы ожидаем прибытие этих быстрых тестов в Украину и это будет где-то на миллион человек", - сказал он.

По словам Зеленского, в первую очередь эти тесты будет переданы военнослужащим.

Как сообщали Українськi Новини, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса. С 17 марта Украина закроет заведения питания, развлечений и услуг и запретит работу метро, а также пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Тем временем импортер медтехники в Украине рассказал, что оптовая цена тестов на коронавирус составляет 300 гривен.