Центральный автовокзал Киева прекращает пассажирские перевозки с 18 марта

Центральный автовокзал Киева вслед за железнодорожным вокзалом прекращает все виды пассажирских перевозок с 12:00 18 марта. Об этом Українським Новинам сообщили в справочной автовокзала, передают Українські Новини.Начиная с 12:00 18 марта отправка автобусов межрегионального и пригородного следования с Центрального автовокзала будет прекращена. Последние автобусы будут отправлены в рейс 17 марта согласно графику следования.Также на автовокзале отметили, что окончательную дату начала автобусных пассажирских перевозок им не сообщили.Как сообщали Українські Новини, украинские аэропорты сегодня приняли 22 международных рейса с украинцами, планируется - еще 25. Также автобусами из Польши доставили более 3 тысяч украинцев. Ранее из Египта вернулись 1,5 тыс. украинцев. С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.