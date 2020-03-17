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17 марта 2020, вторник, 13:25 331
Общество 2020-03-17T13:33:51+02:00
Українські Новини
Центральный автовокзал Киева прекращает пассажирские перевозки с 18 марта

Центральный автовокзал Киева прекращает пассажирские перевозки с 18 марта

Валерия Драгомирова
Киев, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве, Центральный автовокзал
Автовокзал. Фото: 112.ua
Автовокзал. Фото: 112.ua

Центральный автовокзал Киева вслед за железнодорожным вокзалом прекращает все виды пассажирских перевозок с 12:00 18 марта.

Об этом Українським Новинам сообщили в справочной автовокзала, передают Українські Новини.


Начиная с 12:00 18 марта отправка автобусов межрегионального и пригородного следования с Центрального автовокзала будет прекращена.

Последние автобусы будут отправлены в рейс 17 марта согласно графику следования.

Также на автовокзале отметили, что окончательную дату начала автобусных пассажирских перевозок им не сообщили.

Как сообщали Українські Новини, украинские аэропорты сегодня приняли 22 международных рейса с украинцами, планируется - еще 25. 

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С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

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