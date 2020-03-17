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17 марта 2020, вторник, 12:32 510
Общество 2020-03-17T12:33:51+02:00
Українські Новини
Украинские аэропорты сегодня приняли 22 международных рейса с украинцами, планируется - еще 25

Украинские аэропорты сегодня приняли 22 международных рейса с украинцами, планируется - еще 25

Валерия Драгомирова
аэропорты, карантин в Украине, Возвращение украинцев, Международные рейсы
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

В то время, как из Египта вернулись 1,5 тыс. украинцев, по состоянию на 11:00 17 марта международные аэропорты Украины приняли 22 международных рейса с украинцами, планируется прибытие еще 25 до конца дня.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем канале в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

"В течение дня рейсы принимают Борисполь, Днипро, Одесса, Запорожье, Харьков", - написал он.

Также он прикрепил ссылку на актуальные данные по рейсам в Украину.
Согласно ей, до 11 утра было выполнено 18 рейсов в международный аэропорт "Борисполь" и по 1 рейсу в Одессу, Львов, Харьков и Днипро авиакомпаниями МАУ, SkyUp, "Азур Эйр Украина" и Windrose.

Пассажиры возвращались из Шарм-эль-Шейха, Хургады, Кишинева, Дубай, Баку, Еревана, Тбилиси, Каира, Тель-Авива, Стамбула.

Ожидаются туристы из Торонто, Нью-Йорка, Бангкока, Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания Skyup намерена осуществить 20 рейсов из Египта в Украину 17 марта.

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

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