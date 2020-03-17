Из Египта вернулись 1,5 тыс. украинцев

В то время, как Египет закрывает авиасообщения с 19 по 31 марта из-за коронавируса, во вторник 1,5 тыс. украинцев вернулись из Египта в Украину.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.



"1,5 тысячи граждан граждан Украины вернулись из Шарм-эль-Шейха. В Борисполь прибыло уже 6 рейсов, которые вернули 1 146 украинских граждан. Также 2 самолета прибыли во Львов, один - в Харьков", - сказано в нем.



Вечером 16 марта в Украину вернулись 74 украинца из Ливана, а также 35 членов экипажа круизного лайнера Grand Princess, который был задержан на карантин в США из-за выявления на борту коронавируса.



По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сейчас МИД занимается вопросом 105 украинцев, которые не смогли покинуть Шри-Ланку.



Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.



Ранее украинских туристов на курортах Египта закрыли на карантин.