Автобусами из Польши доставили более 3 тысяч украинцев

После того, как Польша объявила о карантине, и закрыла свои границы, из Польши без транспортных средств вернулись почти 3,4 тыс. наших граждан. Об этом сообщает Государственная пограничная служба во вторник, 17 марта.

"С 00:00 16 марта по 6:00 17 марта выделенными органами местной власти автобусами обеспечена доставка в Украину почти 3,4 тыс. наших соотечественников. Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска: Ягодин-авто (с польской стороны – Дорохуск) - 890 украинцев, Рава-Русская (Хребенне) - 1550 человек, Краковец (Корчева) - 950 человек", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба в Facebook добавил, что решается вопрос выделения дополнительных автобусов для пунктов пропуска на границе.

"Благодаря договоренностям наших пограничников с польскими наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе", - отметил Кулеба.

Как сообщали Українські Новини, с 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

До конца недели в Украину привезут 10 млн тестов на коронавирус.