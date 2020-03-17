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17 березня 2020, вівторок, 13:28 13
Суспільство 2020-03-17T15:15:03+02:00
Українські Новини
Центральний автовокзал Києва припиняє пасажирські перевезення з 18 березня

Центральний автовокзал Києва припиняє пасажирські перевезення з 18 березня

Валерия Драгомирова
Київ, Карантин у Києві, Центральний автовокзал, Коронавірус у Києві
Автовокзал. Фото: 112.ua
Автовокзал. Фото: 112.ua

Центральний автовокзал Києва слідом за залізничним вокзалом припиняє всі види пасажирських перевезень з 12:00 18 березня.

Про це Українським Новинам повідомили в довідковій автовокзалу, передають Українські Новини.

Починаючи з 12:00 18 березня відправлення автобусів міжрегіонального та приміського прямування з Центрального автовокзалу буде припинено.

Останні автобуси будуть відправлені в рейс 17 березня згідно з графіком проходження. Також на автовокзалі відзначили, що остаточну дату початку автобусних пасажирських перевезень їм не повідомили.

Як повідомляли Українські Новини, українські аеропорти сьогодні прийняли 22 міжнародні рейси з українцями, планується - ще 25.

Також автобусами з Польщі доставили більше 3 тисяч українців.

Раніше з Єгипту повернулися 1,5 тис. українців.

З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширення коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

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