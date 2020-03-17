Центральний автовокзал Києва припиняє пасажирські перевезення з 18 березня

Центральний автовокзал Києва слідом за залізничним вокзалом припиняє всі види пасажирських перевезень з 12:00 18 березня.Про це Українським Новинам повідомили в довідковій автовокзалу, передають Українські Новини.Починаючи з 12:00 18 березня відправлення автобусів міжрегіонального та приміського прямування з Центрального автовокзалу буде припинено.Останні автобуси будуть відправлені в рейс 17 березня згідно з графіком проходження. Також на автовокзалі відзначили, що остаточну дату початку автобусних пасажирських перевезень їм не повідомили.Як повідомляли Українські Новини, українські аеропорти сьогодні прийняли 22 міжнародні рейси з українцями, планується - ще 25. Також автобусами з Польщі доставили більше 3 тисяч українців. Раніше з Єгипту повернулися 1,5 тис. українців. З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширення коронавірусу.З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.