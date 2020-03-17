Центральний автовокзал Києва припиняє пасажирські перевезення з 18 березня

Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52

Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18

Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45

Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00