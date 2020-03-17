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17 марта 2020, вторник, 10:45 1000
Общество 2020-03-17T11:31:41+02:00
Українські Новини
"Укрзализныця" с завтрашнего дня останавливает внутреннее пассажирское сообщение. Что делать с билетами

"Укрзализныця" с завтрашнего дня останавливает внутреннее пассажирское сообщение. Что делать с билетами

Валерия Драгомирова
Укрзализныця, Отмена поезда, карантин в Украине, Возврат билетов
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

И пока в Украине перестало работать метро, акционерное общество "Укрзализныця" приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение с 12:00 18 марта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"Укрзализныця", начиная с 12:00 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем). Поезда выполнят последние рейсы по графикам следования 17 марта", - написал он.

На своей странце в Facebook компания сообщила, что компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы.

Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс "Укрзализныця" продлила срок возврата билетов до 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда, который отменен.

Билеты купленные через интернет возвращаются через онлайн-сервисы.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" приостановила с понедельника, 16 марта, движение пригородных и региональных поездов через государственную границу из-за распространения коронавирусной инфекции.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

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