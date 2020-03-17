"Укрзализныця" с завтрашнего дня останавливает внутреннее пассажирское сообщение. Что делать с билетами

И пока в Украине перестало работать метро, акционерное общество "Укрзализныця" приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение с 12:00 18 марта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.



"Укрзализныця", начиная с 12:00 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем). Поезда выполнят последние рейсы по графикам следования 17 марта", - написал он.



На своей странце в Facebook компания сообщила, что компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы.



Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс "Укрзализныця" продлила срок возврата билетов до 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда, который отменен.



Билеты купленные через интернет возвращаются через онлайн-сервисы.



Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" приостановила с понедельника, 16 марта, движение пригородных и региональных поездов через государственную границу из-за распространения коронавирусной инфекции.



С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.



С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.