ГБР допросило Порошенко о назначении Гройсмана премьером

Госбюро расследований допросило бывшего президента Петра Порошенко, который после возвращения с Испании пришел на заседание Рады без маски, об обстоятельствах назначения Владимира Гройсмана премьер-министром. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР. Допрос состоялся 16 марта. Порошенко сам пришел на допрос. "Его допросили относительно обстоятельств назначения Гройсмана премьер-министром", - сказали в ГБР. Как сообщали Українськi Новини, после решения суда о силовом приводе Порошенко сам пришел на допрос в ГБР. Порошенко пришел в ГБР вместе с адвокатами. Также рядом ним стояли люди с плакатами в его поддержку, которые встречали слова экс-президента аплодисментами. Ранее бывшего президента Украины Петра Порошенко ранее были намерены силой привести в Государственное бюро расследований на принудительный допрос. Также Порошенко посетил ГБР для получения повесток о вызове на допросы. Кроме того, сообщалось, что после того, как появилась информация, что экс-президент Петр Порошенко хочет экстренно вернуться из Испании в Украину из-за закрытия границ, с