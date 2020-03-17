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17 марта 2020, вторник, 11:29 26
Судебная власть 2020-03-17T11:30:03+02:00
Українські Новини
ГБР допросило Порошенко о назначении Гройсмана премьером

ГБР допросило Порошенко о назначении Гройсмана премьером

Анна Рудык
Владимир Гройсман, Допрос, ГБР, Петр Порошенко, допрос Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Госбюро расследований допросило бывшего президента Петра Порошенко, который после возвращения с Испании пришел на заседание Рады без маски, об обстоятельствах назначения Владимира Гройсмана премьер-министром.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.

Допрос состоялся 16 марта.

Порошенко сам пришел на допрос.

"Его допросили относительно обстоятельств назначения Гройсмана премьер-министром", - сказали в ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, после решения суда о силовом приводе Порошенко сам пришел на допрос в ГБР. Порошенко пришел в ГБР вместе с адвокатами. Также рядом ним стояли люди с плакатами в его поддержку, которые встречали слова экс-президента аплодисментами.

Ранее  бывшего президента Украины Петра Порошенко ранее были намерены силой привести в Государственное бюро расследований на принудительный допрос.

Также Порошенко посетил ГБР для получения повесток о вызове на допросы.

Кроме того, сообщалось, что после того, как появилась информация, что экс-президент Петр Порошенко хочет экстренно вернуться из Испании в Украину из-за закрытия границ, с

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