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17 марта 2020, вторник, 09:21 1322
Верховная Рада и партии 2020-03-17T09:21:26+02:00
Українські Новини
Порошенко после возвращения с Испании пришел на заседание Рады без маски

Порошенко после возвращения с Испании пришел на заседание Рады без маски

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Испания, Петр Порошенко, Борьба с коронавирусом
Порошенко без маски. Скриншот трансляции телеканала
Порошенко без маски. Скриншот трансляции телеканала "Рада"

Бывший президент, депутат Верховной Рады Петр Порошенко ("Европейская солидарность"), после возвращения с Испании, где зафиксировано множество случаев коронавируса, не отправился в самоизоляцию, а пришел на пленарное заседание Верховной Рады без защитной маски.

Об этом свидетельствует трансляция заседания Рады, передают Українськi Новини.

Порошенко принимает участие во внеочередном заседании парламента, которое посвящено противодействию коронавируса в Украине.

При этом, несмотря на то, что он вернулся накануне из Испании, где зафиксирована вспышка коронавируса, экс-президент присутствует без маски.

Вместе с тем, некоторые его коллеги по фракции, а также часть других депутатов находятся в защитных масках.

Ранее сообщалось, что после того, как появилась информация, что экс-президент Петр Порошенко хочет экстренно вернуться из Испании в Украину из-за закрытия границ, стало известно, что он вылетает в Киев, но прежде заберет своего сына и дочерей из Лондона.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

Тем временем в Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции. 

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