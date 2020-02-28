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28 февраля 2020, пятница, 11:14 19
Силовые структуры 2020-02-28T11:15:10+02:00
Українські Новини
После решения суда о силовом приводе Порошенко сам пришел на допрос в ГБР

После решения суда о силовом приводе Порошенко сам пришел на допрос в ГБР

Надежда Комендантова
Допрос, ГБР, Петр Порошенко, допрос Порошенко

После того, как Порошенко по решению суда должны были доставить в ГБР 28 февраля в 14:00, утром 28 февраля пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, где должен состояться его допрос.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Дорогие друзья, сперва хочу поблагодарить всех, кто остался неравнодушным к возвращению страны во времена Януковича, к возвращению политических репрессий", - заявил Порошенко под зданием ГБР.

Издание сообщает, что Порошенко пришел в ГБР вместе с адвокатами. Также рядом ним стояли люди с плакатами в его поддержку, которые встречали слова экс-президента аплодисментами.

Перед заявлением Порошенко под ГБР выступили члены его фракции – Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Нина Южанина, Владимир Вьяторович, Иванна Климпуш-Цинцадзе. Они заявили, что дела против экс-президента сфабрикованы, а сам он всегда действовал в соответствии с законами и Конституцией. По словам соратников Порошенко, все дела политически мотивированы, о чем свидетельствуют так называемые "пленки Трубы" (экс-руководителя ГБР, – ред.)

Люди, которые пришли в поддержку пятого президента, держали плакаты "Нет политическим репрессиям", "Государственное бюро репрессий" и другие.

Также за спинами политиков стояла девушка в украинской одежде с наручниками на руках и заклеенным клейкой лентой ртом.

Как сообщали Українськi Новини, бывшего президента Украины Петра Порошенко ранее были намерены силой привести в Государственное бюро расследований на принудительный допрос.  Ранее  Порошенко посетил ГБР для получения повесток о вызове на допросы.

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