Порошенко посетил ГБР для получения повесток о вызове на допросы, - адвокат Головань

Бывший Президент Петр Порошенко посетил Государственное бюро расследований, чтобы получить повестки о вызове на допросы. Об этом говорится в блоге адвоката Порошенко Игоря Голованя, передают Українськi Новини. "Петр Порошенко сегодня пришел, чтобы получить повестки о вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 января 2020 года (дело о "минских соглашениях"), на 31 января 2020 года (дело моряков), 11 февраля 2020 года (дело о судебной реформе)", - сказано в нем. Он отмечает, что никаких других повесток ни на 21 января, ни на другие даты не вручалось. Также адвокат добавил, что на 31 января и на 11 февраля у Порошенко запланированы зарубежные командировки, о чем он сообщил ГБР. Исходя из этого, он намерен посетить бюро только 24 января и дать показания по делу о "минских соглашениях" и по всем остальным производствам. Как сообщали Українськi Новини, ГБР вызывает Порошенко на допросы 21 и 24 января. У Порошенко заявили, что ГБР специально подстраивает допросы под его поездки.