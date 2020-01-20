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20 января 2020, понедельник, 17:05 125
Судебная власть 2020-01-20T17:10:55+02:00
Українські Новини
Порошенко посетил ГБР для получения повесток о вызове на допросы, - адвокат Головань

Порошенко посетил ГБР для получения повесток о вызове на допросы, - адвокат Головань

Елизавета Драбкина
ГБР, Допрос, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Президента
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Президента

Бывший Президент Петр Порошенко посетил Государственное бюро расследований, чтобы получить повестки о вызове на допросы.

Об этом говорится в блоге адвоката Порошенко Игоря Голованя, передают Українськi Новини.

"Петр Порошенко сегодня пришел, чтобы получить повестки о вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 января 2020 года (дело о "минских соглашениях"), на 31 января 2020 года (дело моряков), 11 февраля 2020 года (дело о судебной реформе)", - сказано в нем.

Он отмечает, что никаких других повесток ни на 21 января, ни на другие даты не вручалось.

Также адвокат добавил, что на 31 января и на 11 февраля у Порошенко запланированы зарубежные командировки, о чем он сообщил ГБР.

Исходя из этого, он намерен посетить бюро только 24 января и дать показания по делу о "минских соглашениях" и по всем остальным производствам.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР вызывает Порошенко на допросы 21 и 24 января.

У Порошенко заявили, что ГБР специально подстраивает допросы под его поездки.

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