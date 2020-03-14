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14 марта 2020, суббота, 17:30 205
Общество 2020-03-14T17:31:08+02:00
Українські Новини
Порошенко экстренно хочет вернуться в Украину из Испании, - СМИ

Порошенко экстренно хочет вернуться в Украину из Испании, - СМИ

Елена Новикова
Испания, Коронавирус, Петр Порошенко, Коронавирус в Испании
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Петр Порошенко, который пропустил очередной допрос в Государственном бюро расследований из-за того, что находился в Испании, хочет вернуться в Киев в связи с тем, что с 17 марта Украина закрывает границы для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели. Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в партии "Европейская солидарность".

Сообщается, что Порошенко ездил в Испанию на лечебный курс по детоксикации в одну из клиник. И должен был там пробыть еще как минимум неделю.

"Однако в связи с закрытием авиасообщения он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно, чтоб успеть вернуться до 17 марта", - заявили в патрии "Европейская солидарность".

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований осуществляло досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является Петр Порошенко.

Ранее сообщалось о том, что Петр Порошенко сократил список "Небесной сотни" на 20 человек. Она написал, что в него входят "более 80 человек".

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