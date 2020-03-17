ДБР допитало Порошенка про призначення Гройсмана прем'єром

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба ДБР.

Допит відбувся 16 березня.

Порошенко сам прийшов на допит.

"Його допитали щодо обставин призначення Гройсмана прем'єр-міністром", - сказали в ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, після рішення суду про силове приведення Порошенко сам прийшов на допит в ДБР. Порошенко прийшов в ДБР разом з адвокатами. Також поруч з ним стояли люди з плакатами на його підтримку, які зустрічали слова експрезидента оплесками.

Раніше колишнього президента України Петра Порошенка хотіли силою привести в Державне бюро розслідувань на примусовий допит.

Також Порошенко відвідав ДБР для отримання повісток про виклик на допити.

Крім того, з'явилася інформація, що експрезидент Петро Порошенко хоче негайно повернутися з Іспанії в Україну через закриття кордонів.