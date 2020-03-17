ДБР допитало Порошенка про призначення Гройсмана прем'єром

Держбюро розслідувань допитало колишнього президента Петра Порошенка, який після повернення з Іспанії прийшов на засідання Ради без маски, про обставини призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром. Про це Українським Новинам повідомила пресслужба ДБР. Допит відбувся 16 березня. Порошенко сам прийшов на допит. "Його допитали щодо обставин призначення Гройсмана прем'єр-міністром", - сказали в ДБР. Як повідомляли Українські Новини, після рішення суду про силове приведення Порошенко сам прийшов на допит в ДБР. Порошенко прийшов в ДБР разом з адвокатами. Також поруч з ним стояли люди з плакатами на його підтримку, які зустрічали слова експрезидента оплесками. Раніше колишнього президента України Петра Порошенка хотіли силою привести в Державне бюро розслідувань на примусовий допит. Також Порошенко відвідав ДБР для отримання повісток про виклик на допити. Крім того, з'явилася інформація, що експрезидент Петро Порошенко хоче негайно повернутися з Іспанії в Україну через закриття кордонів.