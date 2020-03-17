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  • В Южной Корее зафиксировали 84 случая заражения коронавирусом. Эпидемия идет на спад
17 марта 2020, вторник, 09:56 1852
Мир 2020-03-17T10:21:17+02:00
Українські Новини
В Южной Корее зафиксировали 84 случая заражения коронавирусом. Эпидемия идет на спад

В Южной Корее зафиксировали 84 случая заражения коронавирусом. Эпидемия идет на спад

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Южной Корее
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В то время, как в Китае зафиксировали 13 смертельных случаев от коронавируса, в Южной Корее количество заболевших, согласно последним данным, составило 84 человека. Об этом сообщает U. S. News.

Отмечается, что в сравнении с 29 февраля, где число заболевших достигало 909 за сутки, количество заболевших на сегодняшний день значительно уменьшилось, что означает о спаде эпидемии.

Всего с начала вспышки в стране Covid-19 подхватили 8320 людей. Болезнь зарала 81 жизнь.

Президент Мун Дже Ин заявил, что страна побеждает коронавирус, поскольку число новых инфекций продолжает снижаться.

Как сообщали Українські Новини, в Португалии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Страна объявила карантин.

Кроме того, коронавирус зафиксировали в Гренландии.

Коронавирусом заразились уже почти 180 тыс. человек по всему миру. Количество погибших от эпидемии больше 7 тысяч человек.

Тем временем, в Польше у двух украинцев обнаружили коронавирус. 

Также с "коронавирусного" лайнера Grand Princess эвакуировали 46 украинцев.

 

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