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  • У Південній Кореї зафіксували 84 випадки зараження коронавірусом. Епідемія йде на спад
17 березня 2020, вівторок, 09:56 10
Світ 2020-03-17T11:15:03+02:00
Українські Новини
У Південній Кореї зафіксували 84 випадки зараження коронавірусом. Епідемія йде на спад

У Південній Кореї зафіксували 84 випадки зараження коронавірусом. Епідемія йде на спад

Елизавета Кесельман
Південна Корея, Коронавірус, спад епідемії
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

В той час, як у Китаї зафіксували 13 смертельних випадків від коронавірусу, в Південній Кореї кількість хворих, згідно з останніми даними, склало 84 людини. Про це повідомляє U. S. News.

Відзначається, що в порівнянні з 29 лютого, де кількість хворих сягала 909 людей за добу, кількість хворих на сьогоднішній день значно зменшилася, що означає про спад епідемії.

Всього з початку спалаху в країні Covid-19 підхопили 8320 людей. Хвороба забрала 81 життя.

Президент Мун Дже Ін заявив, що країна перемагає коронавірус, оскільки кількість нових інфекцій продовжує знижуватися.

Як повідомляли Українські Новини, у Португалії зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Країна оголосила карантин.

Крім того, коронавірус зафіксували в Гренландії.

Коронавірусом заразилися вже майже 180 тис. осіб по всьому світу. Кількість загиблих від епідемії більше 7 тисяч чоловік.

Тим часом, в Польщі у двох українців виявили коронавірус.

Також з "коронавірусного" лайнера Grand Princess евакуювали 46 українців.

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