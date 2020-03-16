В Польше у двух украинцев обнаружили коронавирус

Количество инфицированных коронавирусом по всему миру возросло до 168 тысяч человек. В то время, как в Украине зафиксировали еще 2 новых случая инфицирования смертельной пневмонией, в Польше коронавирус обнаружили еще у двоих украинцев. Об этом передает польское издание Wprost.pl. По словам пресс-секретаря воеводы Силезского воеводства Алины Кухажевськой, один из украинцев приехал в Польшу из Германии, а второй – из Украины. "Пациента с инфекционной больницы в Цешине изолированно в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, находящийся в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения", – сообщила Кухажевська. На польско-украинской границе по состоянию на понедельник, 16 марта, наблюдаются очереди грузового транспорта. В частности, по данным Бещадского отдела пограничной службы Польши на въезд в Украину на пункте пропуска Корчева-Краковец ожидает 400 фур, а из Украины в Польшу – 300 грузовых автомобилей. Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский создал совет по противодействию распространению коронавируса. В целом количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 150 человек, три человека погибли.