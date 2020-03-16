Коронавирус добрался до Гренландии. Закрытие границ не помогло

Больше информации о зараженных нет. Следовательно, не известно ни пол, ни возраст, ни неизвестно, где человек был инфицирован вирусом.

Гренландия закрыла границу 14 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В результате в страну могут въезжать только иностранцы с "признанной целью".

Как сообщали Українські Новини, большинство стран ограничили въезд на свою территорию. Таким образом Европейский союз ограничил въезд на 30 дней.

Тем временем в Украине объявлен общенациональный карантин, во время которого практически во всех областях перестанут работать все публичные места, кроме аптек и супермаркетов.