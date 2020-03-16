Коронавирус добрался до Гренландии. Закрытие границ не помогло

В то время как коронавирусом в мире заразилось более 168 тыс. человек, случай заболевания Covid-19 обнаружили на острове Гренландия, несмотря на закрытые границы. Об этом сообщает местный новостной канал TV 2 NEWS. Первый случай коронавируса выявили на принадлежащем Дании острове Гренландия. Заболевшим является мужчина из города Нуук. Сейчас он и его сожители находятся в изоляции на карантине. Больше информации о зараженных нет. Следовательно, не известно ни пол, ни возраст, ни неизвестно, где человек был инфицирован вирусом. Гренландия закрыла границу 14 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В результате в страну могут въезжать только иностранцы с "признанной целью". Как сообщали Українські Новини, большинство стран ограничили въезд на свою территорию. Таким образом Европейский союз ограничил въезд на 30 дней. Тем временем в Украине объявлен общенациональный карантин, во время которого практически во всех областях перестанут работать все публичные места, кроме аптек и супермаркетов.