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  • Коронавирус добрался до Гренландии. Закрытие границ не помогло
16 марта 2020, понедельник, 19:57 15
Мир 2020-03-16T19:57:43+02:00
Українські Новини
Коронавирус добрался до Гренландии. Закрытие границ не помогло

Коронавирус добрался до Гренландии. Закрытие границ не помогло

Таня Войтюк
Карантин, Гренландия, Изоляция, Коронавирус, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

В то время как коронавирусом в мире заразилось более 168 тыс. человек, случай заболевания Covid-19 обнаружили на острове Гренландия, несмотря на закрытые границы.

Об этом сообщает местный новостной канал TV 2 NEWS.

Первый случай коронавируса выявили на принадлежащем Дании острове Гренландия. Заболевшим является мужчина из города Нуук. Сейчас он и его сожители находятся в изоляции на карантине.

Больше информации о зараженных нет. Следовательно, не известно ни пол, ни возраст, ни неизвестно, где человек был инфицирован вирусом.

Гренландия закрыла границу 14 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В результате в страну могут въезжать только иностранцы с "признанной целью".

Как сообщали Українські Новини, большинство стран ограничили въезд на свою территорию. Таким образом Европейский союз ограничил въезд на 30 дней.

Тем временем в Украине объявлен общенациональный карантин, во время которого практически во всех областях перестанут работать все публичные места, кроме аптек и супермаркетов.

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