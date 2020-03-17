Все о коронавирусе: что происходит с организмом, почему больные умирают и как его лечить

В то время, как доктор Комаровский рассказал о разновидностях коронавируса, где он распространяется, ВОЗ уже официально признает болезнь глобальной пандемией. Как вирус атакует организм, почему некоторые больные умирают и как его лечить?

Как пишет BBC-Украина, большинство случаев протекают легко, но иногда болезнь заканчивается смертью.

Инкубационный период

Это время от момента заражения до появления симптомов болезни.

Вирус проникает в клетки организма, создает свои копии, которые затем поражают новые клетки.

Коронавирус, который официально назвали Sars-CoV-2, можно "подхватить" при дыхании (если кто кашляет вблизи), или когда вы касаетесь загрязненной поверхности, а затем лицо.

Он сначала поражает горло, дыхательные пути и легкие, превращая их в "Коронавирусная фабрики", которые производят огромное количество своих копий, продолжают "захватывать" еще больше клеток.

На этой ранней стадии вы не будете болеть, а иногда симптомы могут не появиться вообще.

Инкубационный период обычно длится около пяти суток.

Легкая форма

8 из 10 человек переносят инфекцию Covid-19 в легкой форме. Главные симптомы - лихорадка и кашель.

Слабость, головная боль и боль в горле - возможны, но не гарантированы.

Лихорадка и общее недомогание - это реакция вашей иммунной системы на инфекцию. Она зафиксировала врага и сигнализирует остальному организму, что что-то не так, производя при этом специальные химические вещества - цитокины. Они укрепляют иммунную систему, но вызывают лихорадку и боль в теле.

Covid-19 обычно сопровождает сухой кашель, который в конце концов переходит в кашель с мокротой - густой слизью, содержащей мертвые клетки легких, уничтоженные вирусом.

Эти симптомы лечит постельный режим, обильное питье и парацетамол. Специальная медицинская помощь здесь не нужна.

Такая стадия длится около недели - большинство выздоравливает, потому что их иммунная система победила вирус.

Однако, иногда Covid-19 может вызвать более серьезное состояние.

Тяжелая форма

Если болезнь прогрессирует, это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Так возникает воспаление, которое может поражать другие органы.

"Вирус вызывает дисбаланс в иммунной реакции, и как он это делает, мы не знаем", - пояснила доктор Натали МакДермотт из Королевского колледжа Лондона.

Если бы можно было попасть через рот и трахеи в легкие, мы бы оказались в маленьких воздушных мешочках.

Здесь кислород поступает в кровь, а углекислый газ - получается. Но при пневмонии крошечные мешочки начинают наполняться водой, вызывая одышку и затрудненное дыхание.

Тогда некоторым людям нужен аппарат для вентиляции легких, который помогает им дышать.

Считают, что такая форма Covid-19 затрагивает около 14% больных.

Критическая форма

По оценкам ученых, количество тяжелых случаев составляет около 6%.

На этой стадии организм больше не может бороться, и возникает реальный риск смерти.

Проблема в том, что иммунная система выходит из-под контроля и наносит вред всему организму.

Это может привести к септическому шоку, когда артериальное давление падает до опасно низкого уровня, а органы перестанут работать должным образом или полностью выходят из строя.

Если иммунная система не преодолевает вирус, он в конце концов захватывает каждый уголок организма.

Лечение на этой стадии будет високоинвазивним, в частности с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ЭКМО).

Но иногда поражения слишком серьезные, и органы больше не могут поддерживать жизнедеятельность организма.

Первые смертельные случаи

По словам врачей, некоторые больные умерли несмотря на все их усилия.

Первые два летальных исхода в китайском Ухане подробно описаны в медицинском журнале Lancet. Пациенты были вообще здоровыми, но курили длительное время, и это ослабило их легкие.

Первый, 61-летний мужчина, уже имел тяжелую пневмонию, когда его привезли в больницу.

У него был острый респираторный дистресс-синдром, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции. Но тщетно - легкие не выдержали, и сердце перестало биться.

Он умер через 11 дней после госпитализации.

Второй пациент, 69-летний мужчина, также имел острый респираторный дистресс-синдром.

Его подключили к ЭКМО, но этого было недостаточно. Кровяное давление упало, и он умер от тяжелой пневмонии и септического шока.

Коронавирус и грипп. Инфографика: Центр общественного здоровья

Напомним, количество заражений коронавирусом по всему миру достигло 167 392 случаев на утро 16 марта.

Ранее в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа.

Тем временем, Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе.