З "коронавірусного" лайнеру Grand Princess евакуювали 46 українців

З круїзного лайнеру Grand Princess, який був ізольований у берегів Каліфорнії у зв'язку з коронавірусною епідемією, вдалося вивезти 46 українців, які приземлилися в аеропорту "Бориспіль". Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ. Наголошується, що інфекції у них не виявлено. Скріншот: facebook.com\/pg\/moz.ukr "Всі вони пройшли лабораторне тестування на COVID-19, коронавіруса у них не виявлено. Також всі особи витримали карантин протягом інкубаційного періоду 14 днів і більше не потребують додаткових дослідженнях", — йдеться в повідомленні. Як повідомляли Українські Новини, двоє українців повернулися з ізольованого лайнеру Grand Princess в Україну. На початку лютого в Японії "на карантин" закрили лайнер з 3500 пасажирами через підозру на борту симптомів коронавірусу. Тим часом, у Кабміні оприлюднили повний список обмежень на карантин. Також ми розповіли про те, що відбувається з організмом, чому хворі вмирають та від коронавіруса, і як лікувати. Крім того, Кабмін встановить граничну вартість авіаквитків в Україні.