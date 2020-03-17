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17 березня 2020, вівторок, 08:32 8
Суспільство 2020-03-17T09:15:02+02:00
Українські Новини
З "коронавірусного" лайнеру Grand Princess евакуювали 46 українців

З "коронавірусного" лайнеру Grand Princess евакуювали 46 українців

Елизавета Кесельман
Круїзний лайнер, Евакуація українців, Grand Princess
Лайнер Grand Princess. Фото: cruiseindustrynews
Лайнер Grand Princess. Фото: cruiseindustrynews

З круїзного лайнеру Grand Princess, який був ізольований у берегів Каліфорнії у зв'язку з коронавірусною епідемією, вдалося вивезти 46 українців, які приземлилися в аеропорту "Бориспіль". Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ.

Наголошується, що інфекції у них не виявлено.

Скріншот: facebook.com/pg/moz.ukrСкріншот: facebook.com/pg/moz.ukr

"Всі вони пройшли лабораторне тестування на COVID-19, коронавіруса у них не виявлено. Також всі особи витримали карантин протягом інкубаційного періоду 14 днів і більше не потребують додаткових дослідженнях", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, двоє українців повернулися з ізольованого лайнеру Grand Princess в Україну.

На початку лютого в Японії "на карантин" закрили лайнер з 3500 пасажирами через підозру на борту симптомів коронавірусу.

Тим часом, у Кабміні оприлюднили повний список обмежень на карантин.

Також ми розповіли про те, що відбувається з організмом, чому хворі вмирають та від коронавіруса, і як лікувати.

Крім того, Кабмін встановить граничну вартість авіаквитків в Україні.

 

 
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