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16 марта 2020, понедельник, 18:40 84
Общество 2020-03-16T18:41:06+02:00
Українські Новини
Евросоюз ограничил въезд на свою территорию на 30 дней

Евросоюз ограничил въезд на свою территорию на 30 дней

Ольга Фандорина
Евросоюз, Еврокомиссия, Пандемия коронавируса, Закрытие границ
Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

Европейский союз ограничил въезд на свою территорию на 30 дней из-за распространения коронавируса.

Об этом в своем микроблоге Twitter заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, передают Українськi Новини.

В видеообращении она представила меры, принятые Еврокомиссией.

В частности Евросоюз временно ограничит несущественные поездки на территорию ЕС на 30 дней.

Также Евросоюз предоставит зеленые полосы для необходимого транспорта, чтобы поддерживать непрерывность функционирования экономики.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский просит Министерство инфраструктуры запретить с 12:00 18 марта работу метрополитенов, а также железнодорожное, авиационное и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

Зеленский считает недопустимым изменение графика работы Верховной Рады.

За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

Мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые, также заведения закрываются в других городах.

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